ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଲକ୍ଷେ ପାର କଲାଣି ସୁନା ରେଟ୍; ଆଗକୁ ଆହୁରୀ ବଢିପାରେ ଦାମ୍, କାହିଁକି ସୁନାର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ…
ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ସୁନା ରେଟ ଏତେ ଅଧିକ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦେଶରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି ସୁନା ଦର । ଲକ୍ଷେ ପାର ହେଲାଣି ସୁନା । ତେବେ ହଠାତ କାହିଁକି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସୁନାର ଦାମ ଲକ୍ଷେ ପାର ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଯଦି ଆମେ ଗତବର୍ଷ ସହ ଏକ ତୁଳନା କରିବା ତେବେ ୨୦୨୪ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୭୬ ହଜାରରୁ ୭୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଗତ ୧୦ ମାସ ହେବ ଏହାର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇସାରିଲାଣି । ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେର ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ସୁନା ରେଟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢିବା ପଛରେ କାରଣ କଣ ?
କାହିଁକି ବଢୁଛି ସୁନା ରେଟ: ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୭୬ ରୁ ୭୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା । ମାତ୍ର ଯଦି ଏବେର କଥା ଦେଖିବା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାରରେ ପହଁଚିସାରିିଛି । ତେବେ ଭାରତରେ ବିବାହ ବ୍ରତରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ । ପ୍ରତି ଘରେ ଆପଣ ସୁନାର ମୁଦିଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସୁନାର ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ତେବେ ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚାହିଦା ।
ସୁନାର ଚାହିଦା ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ସରନ୍ତି ପଦାର୍ଥ । ଅର୍ଥାତ ଏହା ସାରା ପୃଥିବୀରେ କମ ମାତ୍ରାରେ ଉବଲବ୍ଧ ରହିଛି ।ଏଣୁ ସୁନାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଏହା କମ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ମୁଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି ।
ଯଦି ଦେଖିିବା ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ । ଏପରି ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ଆହୁରି ବଢିବ ।
ଯେପରି କୌଣସି ଲୋକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁନା ଜମା କରି ଟଙ୍କା ନେଇଥାଏ । ଠିକ ସେହିପରି ଭାରତରେ ଥିବା ଆରବିଆଇ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁଣ ନେବା ପାଇଁ ସୁନା ଜମା କରିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ସୁନାର ଚାହିଦା କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହଁ ବରଂ ବଡ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି । ଏଣୁ ସୁନାର ରେଟ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ।