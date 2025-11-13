ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ନଚେତ୍ ଭୋଗିବେ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଗୁଗୁଲ ଦେଲା ଚେତାବନୀ
Public Wi-Fi: ମାଗଣା ୱାଇ-ଫାଇ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ହେଉ କି କାଫେ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ ଲବି, ମୋବାଇଲରେ ଡାଟା କମ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାଇ-ଫାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଗଣା ୱାଇ-ଫାଇକୁ ନେଇ ଗୁଗୁଲ୍ ନିକଟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ‘Android: Behind the Screen’ ରିପୋର୍ଟରେ ଟେକ୍ସଟ୍-ଆଧାରିତ ଠକେଇ ଯୋଗୁଁ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଗୁଗୁଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ।
ଦୁର୍ବଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ ଟେକ୍ସଟ୍-ଆଧାରିତ ଠକେଇ ଉପରେ ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।
କମ୍ପାନୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିଶେଷକରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବା, ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ କରିବା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ସମୟରେ।
ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ କିମ୍ବା କାଫେ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ ପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ଆସୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ତେବେ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଗୁଗୁଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରେ।
ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ, ହ୍ୟାକର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଡାଟାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ମନିଟର କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା, ଯେପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ ବିବରଣୀ, ଦୁର୍ବଳ।
କେତେବେଳେ ହ୍ୟାକର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ କ୍ଷତିକାରକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁଗୁଲ୍ ସୁପାରିଶ କରେ ଯେ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା, ବିଶେଷକରି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।