SRH ବିପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ବଦଳିଲା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଜର୍ସି? କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି କରିବେ ପ୍ରଶଂସା…
ଗୁଜରାଟ ଦଳ ତାର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପଛର କାରଣ କଣ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ IPL ୨୦୨୬ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ହାଲୁକା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମୟ ସମୟରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗୁଜରାଟ ଦଳ ତାର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପଛର କାରଣ କଣ।
କାହିଁକି ଗୁଜୁରାଟ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଲା: ପ୍ରକୃତରେ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା GT ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦଳ “ଲାଭେଣ୍ଡର” ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
କର୍କଟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସେମାନଙ୍କର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହା ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ସିଜିନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜରାଟ ଏହି ରଙ୍ଗର ଜର୍ସିରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି।
ଲାଭେଣ୍ଡର ଜର୍ସିରେ GT ରେକର୍ଡ: ୨୦୨୩ ସିଜିନ୍ରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଲାଭେଣ୍ଡର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଆସୁଛି। ୨୦୨୩ରେ ସେମାନେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଥିଲା। ୨୦୨୫ରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନକୁ ଦେଖିଲେ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଥାନର ବହୁତ ନିକଟତର। SRH ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ୧୧ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ୧୬ ପଏଣ୍ଟକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯାହା ଏକ ଦଳକୁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହିତ, ଗୁଜରାଟ ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ।