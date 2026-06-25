କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଚଢ଼ିପାରି ନାହିଁ କୌଣସି ମଣିଷ , ଏହାକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଚୀନ୍ ସରକାର ?
କୈଳାସ ପର୍ବତ ନିଜର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଚୀନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ, ଯାହାର ଶିଖରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି।
Mystery of kailash Parvat : ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେହି ନା କେହି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଭଳି ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବା ଅନ୍ୟତମ। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଭଳି ପର୍ବତର ନାମ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ନାମ ମନକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ତିବ୍ଦତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଆଜି ଚୀନ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୬,୬୩୮ ମିଟର, ଯାହା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଭଳି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବିଶାଳ ପର୍ବତଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ମିଟର ଛୋଟ।
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଭଳି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆରୋହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଛୋଟ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆରୋହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା ହିଁ ଏହି ପର୍ବତକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କରି ଗଢ଼ିତୋଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ, ଶେଷରେ ଏହି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର କାହିଁକି? ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚୀନ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
କୈଳାସ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ କହିଥିଲେ?
କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଏମିତି କେହି ରହସ୍ୟମୟ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପର୍ବତର ଶିଖର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ହଠାତ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହେଲା। କାହାରି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ୱିଲସନ୍ ନାମକ ଜଣେ ପର୍ବତାରୋହୀ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବରଫପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅଟକି ଗଲା ଏବଂ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଦେଖି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଏଠାକାର ପାଣିପାଗ ଏବଂ ପରିବେଶ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖରାପ ଏବଂ କଠିନ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପର୍ବତାରୋହୀ ଏହି ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି।
ପାଣିପାଗ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ସାଜିଥାଏ
ଏହି ପର୍ବତ ସହିତ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଯେପରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ହେଉଛି ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ସେହିପରି, ଜୈନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଋଷଭନାଥ ଏଠାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବତ ସହିତ ତିବ୍ଦତର ବୋନ ଧର୍ମର ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଏହାସହ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଏହି ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ବାସ କରନ୍ତି।
ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଚୀନ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଚୀନ୍ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।