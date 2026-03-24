କାହିଁକି ହୁଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବାର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍
Reason of Heart Attack: ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପଛରେ ଏକ କାରଣ ଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ହୃଦୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ହୃଦୟର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ହୃଦଘାତ କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣ କ’ଣ।
ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କାହିଁକି ହୁଏ?
ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍: ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍କୁ ହୃଦଘାତର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ “ଖରାପ” କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଶରୀରର ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏବଂ ଏହା ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରକ୍ତ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ହୃଦୟ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ଚାପ ପକାଏ, ଏବଂ ଏହି ଅବରୋଧ ଶେଷରେ ହୃଦଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ: ରକ୍ତଚାପରେ ଅସ୍ଥିରତା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ହୃଦୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଶରୀରର ରକ୍ତଚାପରେ ବୃଦ୍ଧି ହୃଦ୍ରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ (BP) ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦ୍ଘାତର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ମୋଟା ପଣ: ହୃଦ୍ଘାତର ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି। ମୋଟା ପଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ହୃଦ୍ଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ।
ମଧୁମେହ: ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ବୃଦ୍ଧି ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମଧୁମେହ ଏକ ପଦ୍ଧତିଗତ ରୋଗ ଯାହା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମଧୁମେହ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ହୃଦ୍ଘାତର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଚାପ: ଯଦି ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୋଧର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକୋପ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଚାପ ସ୍ତର ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କାକୁ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ, ଚାପ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ପରିବାରରେ ହୃଦରୋଗ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ହୃଦରୋଗର ଇତିହାସ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବିପଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ, ହୃଦରୋଗର ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।