ଇରାନର ହିଜବୁଲ୍ଲା ପ୍ରେମ ଡାକି ଆଣିପାରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର କଳା ବାଦାଲ !

ଲେବାନନରୁ ୱାଶିଂଟନ୍: ହିଜବୁଲ୍ଲାର ବଢୁଥିବା ଶକ୍ତି କଣ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର ଆରମ୍ଭ?

By Shiv Sankar Singh

ବେରୁଟ/ୱାଶିଂଟନ୍: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ରାଜନୀତି ଏକ ଅତି ଜଟିଳ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି (Ceasefire) ର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଲେବାନନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ‘ହିଜବୁଲ୍ଲା’ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାଧାନ ନହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ।

ହିଜବୁଲ୍ଲା ଏବଂ ଇରାନର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ: ହିଜବୁଲ୍ଲା କେବଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଙ୍ଗଠନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଇରାନର ‘ପ୍ରକ୍ସି ୱାର’ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ୧୯୮୦ ଦଶକରୁ ଇରାନ ଏହି ସଙ୍ଗଠନକୁ ଆର୍ଥିକ, ସାମରିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବୁଝାମଣା ହେଲେ, ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ଦାବି କରିଆସିଛି ଯେ ଇରାନ ତାର ସଶସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇସାରିଛି ଯେ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଇରାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ।

ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ବିପଦ କାହିଁକି?

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଲେ…

ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯମୁନା…

୧. ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଶତ୍ରୁତା: ହିଜବୁଲ୍ଲାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୋଧ। ଯଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୁଏ, ତଥାପି ହିଜବୁଲ୍ଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଇରାନ ସହ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେବ।

୨. ଲେବାନନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି: ହିଜବୁଲ୍ଲା ଲେବାନନର କେବଳ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଠାକାର ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଲେବାନନର ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଏକ ‘ସମାନ୍ତରାଳ ଶକ୍ତି’ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଙ୍ଗଠନ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ ନକରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଷ୍ଟକର।

ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା: ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଏକ ଦ୍ୱିଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନ ସହ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଯଦି ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ମିତ୍ର ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ (ବିଶେଷ କରି ଇସ୍ରାଏଲ) ବିପଦ ସାଜିବ। Firstpost ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲେବାନନ ସେନା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ।

ଇରାନର ରଣନୀତି: ଇରାନ ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ଏକ ‘ଇନସୁରାନ୍ସ ପଲିସି’ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯଦି ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ କେବେ ଇରାନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତେଣୁ ଇରାନ ସହଜରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ହାତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ରହିଛି। ହିଜବୁଲ୍ଲା କେବଳ ଏକ ବାଧା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବା ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବାର କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ‘କାଗଜ କଲମ’ରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଯୁଦ୍ଧର କଳାବାଦଲ ଏବେବି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘେରି ରହିଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସାଜିଛି ହିଜବୁଲ୍ଲା।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଲେ…

ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯମୁନା…

ଇରାନକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା: ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ…

ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର: ଶି…

