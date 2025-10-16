ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତରଳୁଛି ହିମାଳୟର ଗ୍ଲାସିଅର; ୨୦୨୧ ଭିତରେ ହଜିଯିବ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ଲାସିଅର, ବଢୁଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର…
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ବଢୁଛି ତାପମାତ୍ରା
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୃଥିବୀର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଯେପରିକି ଯଦି ଦିନକ ଟିଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଦୟ ନହେଲେ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇଯିବ , ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ସବୁଆଡୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ ମଣିଶ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିବ ।
ତେବେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ହିମାଳୟ ଭଳି ଏକ ବଡ ବରଫାବୃତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବରଫ ଯଦି ତରଳିଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ହେବ । ଏପରି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କିମାରେ । ମାତ୍ର ଏବେ ସତରେ ହିମାଳୟରେ ଥିବା ଅନେକ ଗ୍ଲାସିଅର ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି । ଜଳବାୟୁର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏହି ଗ୍ଲାସିଅର ଗୁଡିକରେ ପଡୁଛି ।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଦେଶରେ ବଦଳୁଛି ଜଳବାୟୁ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି । ତ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ତରଳି ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହିମାଳୟ ଗ୍ଲାସିଅର ତରଳିଲେ କଣ ହେବ ।
ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବଢିବ: ଯଦି ଏହିପରି ଭାବେ ଲଗାତାରଲ ଗ୍ଲାସିଅର ତରଳିବାକୁ ଲାଗେ, ତାହାଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ହିମାଳୟର ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାବିତ ହେବେ ।
ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ: ଜଳସ୍ତର ବଢିଲେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆ ଅଁଜଚଳ ଗୁଡିକ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ତେବେ ହିନ୍ଦୁକୁଶରେ ଥିବା ୭୫ ପ୍ରତିଶଥ ଗ୍ଲାସିଅର ସବୁ ୨୧୦୦ ମସିହା ସୁଧା ଗାଏବ ହୋଇଯିବ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ନହଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବତି ହେବେ ।