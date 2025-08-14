ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ…
ପାକିସ୍ତାନ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରେ। ଏହା ପଛରେ ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ?
ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବହୁ ଆଡମ୍ବରର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ବ ରଖେ। ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଇସଲାମିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟକୁ ନିଜର ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ, ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଐତିହାସିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇଥାଉ।
ଏକ ପୃଥକ ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଲା
ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ, ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସମସ୍ୟା ଗଭୀର ରୂପ ନେଉଥିଲା। ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ନେତା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ‘ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ ବା (Two-Nation Theory)କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ପୃଥକ ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦାବି କରିଥିଲେ। ୧୯୪୦ ମସିହାରେ ଲାହୋର ପ୍ରସ୍ତାବରେ, ଏହି ଦାବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତରେ ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ନୂତନ ଦେଶ ଗଠନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ
୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ ୧୯୪୭ ପାସ୍ କରିଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନାମକ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିଲା। ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ (ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ)କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବହୁଧର୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରେ?
୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରିଟିଶ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଅନ୍ତର ହେତୁ, ଏହି ଉତ୍ସବ ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟକୁ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ତାରିଖ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
କ୍ଷମତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହସ୍ତାନ୍ତର କେବେ ହୋଇଥିଲା?
ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ ରେ କରାଚୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସମାରୋହ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, ପାକିସ୍ତାନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗଠନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ କୁ ମାନି ନିଆଯାଇଥିଲା। ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ ରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଆକତ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ କରାଚୀରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ।