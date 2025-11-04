ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟର ରହସ୍ୟମୟ ନୀତି, ଚିତା ପାଉଁଶରେ ଲେଖାହୁଏ ‘94’, ହେଲେ କାହିଁକି
ବାରଣାସୀ: ଭାରତରେ ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ମଶାନ୍ ଘାଟ ରହିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ମୃତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଅଛି ଯାହାକି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ l
ଏଠାରେ ଦାହ ହୋଇଥିଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର: କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ଚିତା ଅଗ୍ନି ନିରନ୍ତର ଜଳୁଛି। ଏଠାରେ ବର୍ଷକ ୩୬୫ ଦିନ, ୨୪ ଗଣ୍ଟା ଅନବରତ ଶବଦାହ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମହାଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ଏଠାରେ ଚିତାର ପାଉଁଶରେ ହୋଲି ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯାଏ।
ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି: ଆଜିକାଲି ଏଠାରେ ଜଳୁଥିବା ଚିତାର ପାଉଁଶରେ ‘୯୪’ ଲେଖିବାର ରହସ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ଚିତାର ପାଉଁଶରେ ଲୋକମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ‘୯୪’ କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଏହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ । ଶବଦାହ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ, ପାଉଁଶ ଏବଂ ଅସ୍ଥିକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପୁରୋହିତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପାଉଁଶରେ “94” ଲେଖନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜଣା, ତେଣୁ ଏହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
’94’ କାହିଁକି ଲେଖନ୍ତି: ପ୍ରକୃତରେ, ଏହାର ରହସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ। ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ମୋଟ ୧୦୦ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ପରଲୋକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 94ଟି ମାନବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାକି ଛଅଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ, ଖ୍ୟାତି, ଅପମାନ, ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତି । ଯାହା ବ୍ରହ୍ମା (ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା)ଙ୍କ ହାତରେ, ଏବଂ ମାନବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ।
ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ: ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ଚେତନା ଚାଲିଯାଏ, ମନ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍, ଛଅଟି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶବଦାହ ସମୟରେ, ଚିତାର ଅଗ୍ନି ଏହି 94ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣୀୟ କର୍ମକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ, ଯାହା ମୋକ୍ଷ (ମୁକ୍ତି) ଆଡ଼କୁ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ। ବାକି ଛଅଟି କର୍ମ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ।
ଚିତାର ପାଉଁଶରେ ’94’ ଲେଖିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଏହି କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ (ମୁକ୍ତି) ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। କାଶୀର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ନୀରବ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି: “ତୁମେ ଏହି ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଛ ତ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ।”