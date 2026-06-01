କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ କାହିଁକି ଲାଗିଛି ଜାଲି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ
ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଗରେ କାହିଁକି ଲାଗିଥାଏ ଜାଲି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ର ସମ୍ମୁଖ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ଲୁହା ଜାଲି ଲାଗିଛି।
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ଉପାଦାନ; କିନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଜାଲି ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡକୁ ପଥର, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଛି।
ଉଡ଼ନ୍ତା ପଥରରୁ ସୁରକ୍ଷା:
ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୧୦ ରୁ ୧୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଗତିରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର କିମ୍ବା ଢିଲା ବାଲାଷ୍ଟକୁ ବାୟୁ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଇ ସିଧାସଳଖ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆଘାତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଧାତୁ ଜାଲ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କଭର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କାଚରେ ଆଘାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିଥାଏ।
ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ବେଳେବେଳେ ରେଳ ଟ୍ରାକର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏକ ଛୋଟ ପଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିରେ ଆଘାତ କରିପାରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।
ଯଦି ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ପଥରଟି କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ କରିପାରେ। ଏହା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ଜାଲି କାଚ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ:
ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଜାଲିକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏହା ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ଆଗକୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବାଧା ନ ଦିଏ।
ଜାଲି ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଧୂଳି, ମାଟି ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ସିଧାସଳଖ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ଜମା ହେବାରୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ରେଳ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ:
ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ପରି ମନେହୁଏ, ଏହି ଗ୍ରୀଲକୁ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ର ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଟ୍ରେନ୍ଟି ଉଚ୍ଚ ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ରେଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଳପଥରେ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବାସ୍ତବ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସଚେତନତା ସହିତ ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି।