ସ୍କୁଟିର ଚକ ବାଇକ୍ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ କାହିଁକି, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଏହାର କାରଣ

ଏହି କାରଣରୁ ବାଇକ୍ ଅପେକ୍ଷା ସ୍କୁଟିର ଚକ ଛୋଟ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଟରର ଚକ ସବୁବେଳେ ବାଇକ୍ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ କାହିଁକି ଥାଏ? ଏହା କେବଳ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ନା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଗଭୀର ବୈଷୟିକ କାରଣ ଅଛି?

ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ ସ୍କୁଟରର ଛୋଟ ଚକ ଏହାକୁ କେବଳ ଦେଖାଯିବାରେ ହାଲୁକା କରିଥାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ, କୋଣ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।

ଏହି ଛୋଟ ଚକଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ ସହରର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକରେ ଏକ ସ୍କୁଟରକୁ ବାଇକ୍ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚପଳ ଏବଂ ଚତୁର କରିଥାଏ।

ସ୍କୁଟର ଚକଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ କାହିଁକି:

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଏକ ବାଇକ୍ ପାଖରେ ପାର୍କିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚକର ଆକାର କେତେ ବଡ଼।

ବାଇକ୍‌ର ଟାୟାର ବଡ଼ ଏବଂ ରିମ୍ ମୋଟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଟରର ଚକ ଛୋଟ ଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି।

ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକ ସହରର ରାସ୍ତା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚକଗୁଡ଼ିକ ବାଇକ୍‌ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲୁକା, ଅଧିକ ଚପଳ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।

ଛୋଟ ଚକର ଲାଭ:

ଛୋଟ ଚକଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରିତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ କୋଣ ବୁଲାଇ ପାରିବେ ଏବଂ କଠିନ ଟ୍ରାଫିକ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିପାରିବେ।

ଛୋଟ ଚକଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଛୋଟ ମୋଡ଼ ପରିସର ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲରେ ମୋଡ଼ ନେବା ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମହିଳା ଏବଂ ନୂତନ ଆରୋହୀମାନେ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ମନେ କରନ୍ତି।

ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଓଜନ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ। ଛୋଟ ଚକଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହା ସ୍କୁଟରର ସାମଗ୍ରିକ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ମାଇଲେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷମତା ଥିବା ବାଇକ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଛୋଟ ଚକଗୁଡ଼ିକ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନକୁ ସ୍କୁଟର ତଳେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଏହା ସିଟ୍ ତଳେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ପରି ସ୍କୁଟରରେ ହେଲମେଟ୍, ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ଛୋଟ କିଣା ସାମଗ୍ରୀ ସହଜରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାରତରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ: 

ଏହା ସହିତ, ଛୋଟ ଚକଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ରୋଲିଂ ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟାୟାରଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହା ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ଚକଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍କୁଟରକୁ ଅଧିକ ଚପଳ କରିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ମୁଖ ଏବଂ ପଛ ଚକ ଉଭୟ ସମାନ ଆକାରର।

ଏହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚକକୁ ବଦଳାଇପାରିବେ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଉପଯୋଗୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ପଙ୍କଚର ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ସାଧାରଣ।

ବଡ଼ ଚକ କାହିଁକି ଭଲ: 

ତଥାପି, ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଚକଗୁଡ଼ିକ ଭଲ। ବାଇକ୍‌ର ବଡ଼ ଚକଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟକର ଭୂମିରେ ଭଲ ଗ୍ରୀପ୍ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଟରର ଛୋଟ ଟାୟାରଗୁଡ଼ିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ କମ୍ ଗତିରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ।

ଏହି କାରଣରୁ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବଂ ବାଇକ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଛୋଟ ଚକଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ।

ସେଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା, ଦ୍ରୁତ, ଇନ୍ଧନ-ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସହଜରେ ଗତିଶୀଳ। ଏହା କେବଳ ଡିଜାଇନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ବୈଷୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବାଇକ୍‌ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ।

