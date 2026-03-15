ଗୁଗୁଲରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ‘ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ’,ହିଟଲରଙ୍କ ସହ କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ

By Jyotirmayee Das

Alia Bhatt Nationality: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଜାତୀୟତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନଲାଇନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ “ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ” ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଭାରତରେ ପାଳିତ ।

ଆଲିଆଙ୍କ ମାଆ ସୋନି ରାଜଦାନଙ୍କ ଜନ୍ମ

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୯୩ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମହେଶ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ-ପ୍ରଯୋଜକ ସୋନି ରାଜଦାନଙ୍କ ଝିଅ। ଆଲିଆ ପିଲାଦିନରୁ ଭାରତରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ସୋନି ରାଜଦାନ ବ୍ରିଟେନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ୍ ନାଗରିକତା ଧାରଣ କରିଥିଲେ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଯୋଜନା ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ…

ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼…

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ

ଏହି କାରଣରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ନାଗରିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଡାଟାବେସରେ “ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ” ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମାମଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା

ଭାରତରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରିଟିଶ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଯଦିଓ ସେମାନେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମାମଲା ଏହି ସମାନ ବର୍ଗରେ ପଡ଼େ।

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ

ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଆଲିଆ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଆଇଙ୍କ ବାପା ନାଜି ଜର୍ମାନୀରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ହିଟଲରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ଭୂମିଗତ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହିଟଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜର୍ମାନ ମୂଳ ବ୍ୟତୀତ, ଆଲିଆଙ୍କର ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକତା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି।

ଆଲିଆଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିଅର

ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବରୁଣ ଧାୱନ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା ଥିଲେ। ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆଲିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ହାଇୱେ, ରାଜି, ଏବଂ ଗଙ୍ଗୁବାଇ କାଠିଆୱାଡି ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଯୋଜନା ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ…

ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼…

IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସରକୁ…

“ସିଧା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରି…

