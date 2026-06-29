ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର? ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଖୁଲାସା…
ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବଢୁଛି ଶରୀର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ କିଛି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି: ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ରୋଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? Nature ପତ୍ରିକାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଛି। ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିର ଯୁବ ପିଢ଼ିର ଶରୀର ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଜୈବିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମ ବୟସରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
ବିପଦ କେବେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ:
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅଫଶିନ୍ ଇମ୍ରାନି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରର ବୟସ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରମାନୁକ୍ରମିକ ବୟସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଜୈବିକ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ।
ଏହି ଗବେଷଣାରେ ୟୁକେ ବାୟୋବ୍ୟାଙ୍କରେ ୧,୫୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ଏବଂ ଆମେରିକା-ଭିତ୍ତିକ ‘ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍’ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ୧୯୫୦ ଦଶକରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ୧୯୬୫ ରୁ ୧୯୭୪ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନୂତନ ପିଢ଼ିରେ ଜୈବିକ ବୟସର ହାର ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ।
ଜୈବିକ ବୟସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ:
ଗବେଷଣା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଶରୀରର ଜୈବିକ ବୟସ ଏବଂ ଏହାର କ୍ରମାନୁକ୍ରମିକ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଯେତେ ଅଧିକ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ସେତେ ଅଧିକ।
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ କମ ବୟସରେ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେବାର ଅଧିକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚର୍ବି ଟିସୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୟସ୍କ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଲୋରେକ୍ଟଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଏନଏ କ୍ଷତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ। ହେଲେ, ଯଦି ଏହି କ୍ଷତି କମ୍ ବୟସରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ଶରୀର ଅକାଳରେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଏଥିରେ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରେ, ଯେପରିକି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ମେଦବହୁଳତା, ଧୂମପାନ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ ଏବଂ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ।
ଏହାକୁ କ’ଣ ଧୀର କରାଯାଇପାରିବ:
ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଜୈବିକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା, ଧୂମପାନ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ପାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି କମ୍ ବୟସରେ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ସମୟୋଚିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।