କାହିଁକି ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା କିଣୁଛି ଚୀନ, ଏହା ପଛରେ କ’ଣ ଅଛି ରହସ୍ୟ, ଆମେରିକାକୁ ମାତ ଦେବାକୁ କରୁଛି କି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ ?

ଚୀନ୍ ଏତେ ସୁନା କାହିଁକି କିଣୁଛି, ଏହା ପଛରେ କ’ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଆମେରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଚୀନ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ସୁନା କ୍ରେତା ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚୀନ୍ ଏତେ ସୁନା କାହିଁକି କିଣୁଛି? ଏହି କ୍ରୟ ପଛରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କି, ନା ଏହା ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା? ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା …

ଅଧିକ ସୁନା କିଣୁଛି ଚୀନ: ଚୀନ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ସୁନା କିଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ କିଣା ଦର୍ଶାଉଛି। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୪୦ ଟନ୍ ସୁନା କିଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଭାବରେ କେବଳ ୨୪ ଟନ୍ କ୍ରୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ପାଖରେ୨,୩୦୪ ଟନ୍ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଗୁଣ ଅଧିକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି: ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚୀନ୍ ୧୫ ଟନ୍ ସୁନା କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ୧.୫ ଟନ୍ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ୧୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏପ୍ରିଲରେ, ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ୨୭ ଟନ୍ କିଣିଥିଲା, ଯାହା ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ୧୩ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଅକ୍ଟୋବର ରେକର୍ଡରେ କେବଳ ୦.୯ ଟନ୍ କ୍ରୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହା ମୋଟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାରକୁ ୨,୩୦୪.୫ ଟନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ବିଶ୍ୱର କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶରେ ଚୀନ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୁନା ଅଛି।

Awas Yojana: ପିଏମ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାର…

କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ…

ଆମେରିକାର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ୮,୧୩୩ ଟନ୍ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି। ଆମେରିକାର ମୋଟ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର ୭୮% କେବଳ ସୁନା ରହିଛି । ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଜର୍ମାନୀ ୩,୩୫୦ ଟନ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଇଟାଲୀରେ ୨,୪୫୨ ଟନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ୨,୪୩୭ ଟନ୍ ଏବଂ ରୁଷରେ ୨,୩୩୦ ଟନ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନ୍ ଅଛି।

ଚୀନ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ସୁନା: ଚୀନ୍‌ର ମୋଟ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ $୩.୩୪ ଟ୍ରିଲିୟନ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସୁନା କେବଳ ୭%, ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରି ୨୨% ତୁଳନାରେ।୨୦୦୯ ମସିହାରେ, ଚାଇନା ଗୋଲ୍ଡ ଆସୋସିଏସନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ୍‌ ଅତି କମରେ ୫୦୦୦ ଟନ୍ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ଉଚିତ।

କାହିଁକି ଏଭଳି କରୁଛି ଚୀନ: ଏହା ଆମେରିକା ପରେ ଚୀନ୍‌କୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଶ କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚୀନ୍‌ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଏହାକୁ୮,୦୦୦ ଟନ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଚୀନ୍‌ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତଥାପି, ଆମେରିକାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ।

