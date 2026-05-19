ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନା ଚାଲ? କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ କଳା କୋର୍ଟ?

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ କଳା କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପଛର ରାଜ୍ କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାଉଥ୍ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ ୧୦ ମେ’ ୨୦୨୬ରେ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି।

ବିଜୟ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାଉଥ୍ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ସାର୍ଟ ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ବିଜୟ ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହି କାରଣରୁ ବିଜୟଙ୍କ ଲୁକ୍ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଏହାକୁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, କେତେକ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କେତେକ ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗ୍ରହ ସହିତ ଯୋଡିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ଦେସ:

ରାଜନୀତିରେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା, ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦେଖାଯାଏ। ସାଉଥ୍ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଧଳା ସାର୍ଟ ଏବଂ ଧୋତିରେ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ, ବିଜୟଙ୍କ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହାକୁ ତାମିଲନାଡୁର ଦ୍ରାବିଡ଼ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, କଳା ରଙ୍ଗ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ପେରିୟାର ଇଭି ରାମାସାମୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଳାକୁ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅସମାନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ବିଜୟଙ୍କ କଳା କୋଟ୍ କେବଳ ଏକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନା ଏକ ଚାଲ:

ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଜୟଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କୌଣସି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ।

ବିଜୟଙ୍କ କଳା କୋଟ୍ ଶନି ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ:

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଶନି ଗ୍ରହର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶନିକୁ ନ୍ୟାୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ତେଣୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଲୋକ କଳା କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, କେତେକ ଲୋକ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ କଳା କୋଟ୍ ବାରମ୍ବାର ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କଳା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

