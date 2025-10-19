ଦଶହରାର ଠିକ୍ ୨୦ ଦିନ ପରେ ହିଁ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଦୀପାବଳି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସତ
ଦଶହରା ଓ ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ସନାତନ ଧର୍ମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରାର ୨୦ କିମ୍ବା ୨୧ ଦିନ ପରେ ଦୀପାବଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ଏହା ଦଶହରାର ଠିକ୍ ୨୦ ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ ପଡ଼ିଛି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ଦୀପାବଳି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହା ପଛରେ ଏକ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରଣ ଅଛି, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଦଶହରାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ହିଁ ଦୀପାବଳି କାହିଁକି:
ହୁଏତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦଶହରାର ୨୦ କିମ୍ବା ୨1 ଦିନ ପରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାର କାରଣ ଜାଣି ନଥିବେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯାହା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁନାର ଲଙ୍କା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ୨୦ ଦିନ ଲାଗିଲା।
ଏହା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରାର ୨୦ କିମ୍ବା ୨୧ ଦିନ ପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
Google Mapsରେ ସତର ପରୀକ୍ଷା:
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୁରାଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ Google Maps କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟା ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ମୋଟ ଦୂରତା ୩୧୨୭ କିଲୋମିଟର ହେବ। ଚାଲିବା ଦୂରତା ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୪୯୧ ଘଣ୍ଟା ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଦିନରେ ପରିଣତ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୨୫୦ ଦିନ ମିଳିବ।
Google ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଏବଂ ଏତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଶହରାର ୨୧ ତମ ଦିନରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ।