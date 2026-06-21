କାହିଁକି ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏହି ଦିବସଟି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ?

ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାରରେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହେଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନର ଆରମ୍ଭ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଦିନଟି ବାପାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସମର୍ଥନର ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।

ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରିବାର ଧାରଣା ଆମେରିକାର ସୋନୋରା ସ୍ମାର୍ଟ ଡୋଡଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ମାତୃ ଦିବସରେ ମା’ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେହିପରି ବାପାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଉଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବେ…

‘ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ’: ଦିଲ୍ଲୀ…

ସୋନୋରାଙ୍କ ବାପା ୱିଲିୟମ୍ ଜ୍ୟାକସନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଛଅଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜେ ଲାଳନପାଳନ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ସୋନୋରା ସବୁଠି ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ।

ଯେତେବେଳେ ସୋନୋରାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା, ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଫାଦର୍ସ ଡେ ୧୯ ଜୁନ୍ ୧୯୧୦ରେ ୱାଶିଂଟନର ସ୍ପୋକେନ୍‌ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ଯାହା ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିବ।

ସୋନୋରାଙ୍କ ବାପା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ, ସେ ସେହି ମାସରେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ, ଜୁନ୍ ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାରିଖ ହୋଇଗଲା।

ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଫାଦର୍ସ ଡେ ୧୯୧୦ ମସିହାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସରକୁ ବହୁତ ପରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। ୧୯୬୬ ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲିଣ୍ଡନ୍ ବି. ଜନସନ୍ ଜୁନ୍ ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୭୨ ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରିଚାର୍ଡ ନିକ୍ସନ୍ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଜାତୀୟ ପାଳନର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବେ…

‘ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ’: ଦିଲ୍ଲୀ…

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍!…

ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ଯୋଗ;…

1 of 29,233