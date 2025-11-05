ମୁସଲମାନ ପୁରୁଷମାନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କାହିଁକି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତରେ ଇସଲାମ କ’ଣ କୁହେ, ୯୯% ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଏ କଥା

Islamic Rule: ମୁସଲମାନ ପୁରୁଷମାନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କାହିଁକି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତରେ ଇସଲାମ କ'ଣ କୁହେ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସଲାମରେ ଶାଳୀନତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସମାଜରେ ସନ୍ତୁଳନ ଓ ନୈତିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଇସଲାମ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ମୁସଲମାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଓ ରେଶମ ପିନ୍ଧିବାକୁ କଡ଼ା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ତଥାପି, ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଅନୁମତି ରହିଛି କାରଣ ଏହାକୁ ହଲାଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମୁସଲିମ ଧାର୍ମିକ ନେତା ମୌଲାନା କୁହନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମରେ ମୁସଲିମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଓ ରେଶମ ପିନ୍ଧିବା ନିଷେଧ।

ଇସଲାମ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଓ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ପେଗମ୍ବର ମହମ୍ମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଓ ରେଶମକୁ ହରାମ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହଲାଲ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇସଲାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ରେଶମ କିମ୍ବା ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ହରାମ।

ମୌଲାନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସୁନା ଓ ରେଶମ ପିନ୍ଧିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଇସଲାମରେ ଘୃଣ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇସଲାମ ସରଳତା ଓ ଭଦ୍ରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ।

ତଥାପି, ସୁନା ଓ ରେଶମକୁ ଏହି ସରଳତାର ବିପରୀତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବିଦ୍ୱାନ, ଚିକିତ୍ସା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସୁନାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ,ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ।

ତଥାପି, ସୁନା ଓ ରେଶମ ପିନ୍ଧିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହଲାଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇସଲାମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷେଧ କରେ ବୋଲି ମୌଲାନା କହିଛନ୍ତି।

(Disclaimer: ଏହି ସୂଚନା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ ।)

