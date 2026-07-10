GK: କାହିଁକି ସୁନାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ? ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି କେହି ବି ଏହାର କାରଣ
୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ସୁନାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କାହିଁକି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁନାର ହଳଦିଆ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁ। ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ସୁନାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ କି ରୂପା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ରଙ୍ଗ ଧଳା କିମ୍ୱା ଧୂସର ସେତେବେଳେ ସୁନାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଏହା ନୀଳ, ଗୋଲାପୀ, ଧଳା କିମ୍ବା ସବୁଜ ହୋଇ ପାରିଥାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହଳଦିଆ କାହିଁକି?
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କେବଳ ପିନ୍ଧିବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ମହଙ୍ଗା ଧାତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କାହିଁକି?
ସୁନା ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ହଳଦିଆ:
ସୁନା ଧାତୁର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନା ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ପଛରେ ହଳଦିଆ ହେବାର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି।
ବାସ୍ତବରେ ସୁନା ଧାତୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡିକ ନୀଳ-ବାଇଗଣୀ-ଲାଲ ପରି କେତେକ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଏହା ଆମ ଆଖିରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପରି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଆମେ ସୁନାକୁ ହଳଦିଆ ପରି ଦେଖୁ।
ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ହଳଦିଆ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଯୋଗ କରି ଏହାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ।
ପାଲାଡିୟମ୍, ନିକେଲ୍, କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଯଥା ଧଳା ସୁନାରେ ମିଶ୍ରିତ। କିଛି ଯୋଗ ନକରି ସୁନାରୁ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ବହୁତ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଡର ରହିଥାଏ।