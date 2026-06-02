ଆମେରିକାରେ ୩.୨ କୋଟି ସଂକ୍ରମିତ ମଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ମାଗୁଛି ଗୁଗଲ, ଏଥିରୁ କଣ ହେବ ଫାଇଦା ?
ଗୁଗଲ ଆମେରିକାରେ ୩.୨ କୋଟି ସଂକ୍ରମିତ ମଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା।
Google Mosquitoes : ଗୁଗଲର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ‘ଆଲଫାବେଟ୍’ ଏବଂ ଏହାର ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ‘ଭେରିଲି’ ଆମେରିକାରେ ମଶାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାଲିଫର୍ନିଆ ଏବଂ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ୨୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂକ୍ରମିତ ମଶା ଛଡ଼ାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ନୁହେଁ, ବରଂ କୌଣସି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ଜେନେଟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବିପଜ୍ଜନକ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା। ଏହି କାରଣରୁ ଗୁଗଲ ଆମେରିକାରେ ସଂକ୍ରମିତ ମଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅଣ୍ଡିରା ମଶାମାନଙ୍କୁ ‘ୱୋଲବାକିଆ’ (Wolbachia) ନାମକ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂକ୍ରମିତ ଅଣ୍ଡିରା ମଶାମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଈ ମଶାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସମୟକ୍ରମେ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେବଳ ଅଣ୍ଡିରା ମଶାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡିରା ମଶାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଛଲତାର ରସ ଉପରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସେମାନେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଣିଷଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ‘ଏଡିସ୍ ଏଜିପ୍ଟି’ (Aedes aegypti) ଏବଂ ‘କ୍ୟୁଲେକ୍ସ’ (Culex) ଭଳି ମଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ଡେଙ୍ଗୁ, ଜିକା, ଚିକନଗୁନିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ନାଇଲ୍ ଭୂତାଣୁ ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଆନ୍ତି।
ମଶାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସିଞ୍ଚନ ବା କୀଟନାଶକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ପରିବେଶକୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଈ ମଶାଙ୍କୁ ହାତରେ ଅଲଗା କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ‘ଭେରିଲି’ (Verily) AI-ପାୱାର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ଯେପରି ମଶାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡିରା ମଶାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ‘ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ଇନସେକ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି’ (Sterile Insect Technology) କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରଜନନକୁ ରୋକି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ।