ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ଭଳି ଫୋନରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖାଇଯାଉଛି Instagram! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ
ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାର୍ଜ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି, ତେବେ Instagram ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଆପ୍ କେବଳ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିଡିଓ, ରିଲ୍ସ, ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ଭଳି ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ଚାଲେ ଏହି ଆପ୍:
Instagram କେବଳ ଖୋଲିବା ସମୟରେ କାମ କରେ ନାହିଁ; ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ଆଡ୍ ପଠାଇବା, ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ୱୟଂ-ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ଏବଂ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ସିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ।
ରିଲ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ:
ଆଜିକାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ସ୍କ୍ରିନ୍, ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ଭାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଅଟୋ-ପ୍ଲେ ଫିଚର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ଲେ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ।
ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସେସ୍:
Instagram ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାନ, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଭଳି ଅନୁମତି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଷ୍ଟୋରୀ କିମ୍ବା ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଭିଡିଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ଯଦି ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରହିଥାଏ, ତେବେ GPS ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ Instagramର ଏକ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣ ସଂସ୍ଥାପିତ ଅଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଥିବା ବଗ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ପ୍ରାୟତଃ, ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ।
Instagram ରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କିପରି ହ୍ରାସ କରିବେ:
କିଛି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଅଟୋ-ପ୍ଲେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସେଟିଂସରେ Instagram ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଆପ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସର୍ବଦା ନବୀନତମ ସଂସ୍କରଣରେ ରଖନ୍ତୁ।
ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସଞ୍ଚୟ କରିବ:
Instagram କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଟିକିଏ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସେଟିଂସ ସହିତ, ଆପଣ ଲଗାତାର ଚାର୍ଜର ଖୋଜି ନ ଥାଇ Instagram ର ମଜା ନେଇପାରିବେ।