ଇସଲାମରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ, କଣ ଏହାକୁ ନ’ପିନ୍ଧି ପଢ଼ିପାରିବେନି ନମାଜ, ଜାଣନ୍ତୁ…
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିଚୟ ଏବଂ ପୂଜା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ । ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏହା ଇସଲାମରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି, ଏବଂ ଏହା ବିନା ନମାଜ ପଢିହେବନି କି? ଇସଲାମରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଦନର ଉତ୍ତର..
ସୁନ୍ନତର ପ୍ରତୀକ: ଟୋପି ପିନ୍ଧିବା ଇସଲାମରେ ଏକ ସୁନ୍ନତ, ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକ ଚିହ୍ନ। ଆମର ପ୍ରିୟ ପୟଗମ୍ବର ମହମ୍ମଦ (ସ.)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ନତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୋରାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସଜାଇବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ।
ଟୋପି ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ: ଟୋପି ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ନମାଜ ପାଠ କରିବା ଇସଲାମରେ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ନମାଜ ପୂର୍ବରୁ ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା: ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନମାଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଏ, ସେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ମଥାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତି।
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଂକାର କିମ୍ବା ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଆଚରଣ ପାପ ଏବଂ ଅସମ୍ମାନ ବର୍ଗରେ ପଡ଼େ। ତଥାପି, ଯଦି କେହି ସରଳତାର ସହିତ, କୌଣସି ଅହଂକାର ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୈଧ ହୋଇଥାଏ ।