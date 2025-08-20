ଏହିବର୍ଷ ମୁମ୍ୱାଇରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ଏତେ ବର୍ଷା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ କାରଣ

ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ ବର୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତି।

By Subhasmita Das

ମୁମ୍ୱାଇ: ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ମୁମ୍ୱାଇ।  ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ନିରନ୍ତର ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ସହରର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷର କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଏତେ ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଉଛି?

କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷା: ଆଇଏମଡି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର କାରଣ ହେଉଛି ଅନେକ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ।ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ମନସୁନ ଟ୍ରଫ୍, ଯାହା ଏକ ଲମ୍ବା ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର।

ଏହା ପାକିସ୍ତାନରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ମୌସୁମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏଥର ଏହି ଟ୍ରଫ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଏହା ସହିତ ଏକ ସିଅର ଜୋନ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପବନର ଗତି ଏବଂ ଦିଗରେ ତୀବ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ମିଶି ମୌସୁମୀ ପବନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି, ଯାହା ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଣୁଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା କରୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ନହେଇଛି, ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବ।

ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି: ଏହି ମୁଷଳଧାରାର ବର୍ଷା ମୁମ୍ବାଇକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମିଠି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରି ୩.୯୦ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ରାନ୍ତି ନଗର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି।

BMC ୩୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତିରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ହାର୍ବର ଲାଇନ ଏବଂ CSMT-ଥାନେ ରୁଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍, କୋଲାବା, ଚିଞ୍ଚୋଲି, କାଣ୍ଡିଭାଲି ଏବଂ ଦିନଦୋଶୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।

