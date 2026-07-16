ହଠାତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡିଲେ K.L ରାହୁଲ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
ହଠାତ୍ ଦଳରୁ କାହିଁକି ବିଦା ହେଲେ K.L ରାହୁଲ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେଏଲ ରାହୁଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଟସ୍ ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ରାହୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ୍ କାର୍ଡିଫରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କେଏଲ ରାହୁଲ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ; ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।”
ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ମୌକା:
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳୁ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ୩ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା; ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦିନିକିଆରେ ଶତକ (୧୨୫ ରନ) ହାସଲ କରି ସେହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ।
ଯଦିଓ କିଶାନ ଦିନିକିଆ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ମିଳୁଥିବା ସୁଯୋଗର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଇଶାନ କିଶାନ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ରାଙ୍କିଂ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲେ।
ସିରିଜକୁ ଦେଖିଲେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୨୫୮ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୬ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟକିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା।