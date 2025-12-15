Somwar Puja Vidhi: ସୋମବାର ଶିବ ପୂଜା ପାଇଁ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାର କାହିଁକି ନୁହଁ
ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଜାଣନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସୋମବାରକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦିନ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଉପବାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ସୋମବାରକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ସୋମ, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସୋମବାର ହେଉଛି ଶିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଉଭୟଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ।
ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଏହା ଋଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଅବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଏବଂ ବିବାହରେ ଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର ଦିନ ପୂଜାରେ ବେଲ ପତ୍ର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଚନ୍ଦନ, ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଅରଖ ଫୁଲ ସାମିଲ କଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସୋମବାର ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଘରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ବ୍ୟବହାର କରି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ୧୦୮ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଶିବ ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରତୀ ଗାଇ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧଳା ମିଠା କିମ୍ବା ଚିନି ଗୁଡ଼ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ “ଓଁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।