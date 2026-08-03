ଶିଶୁ ପାଇଁ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ମା’ କ୍ଷୀର? ଏହାସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ!
କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ମା’ର କ୍ଷୀର କେବଳ ଶିଶୁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏକ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ, “ମା’ର କ୍ଷୀର ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଟିକା ଅଟେ।” ଏଭଳି କଥା ବିନା କାରଣରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ।
କୋଲୋଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ପରେ ମା’ଙ୍କ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ।
ନବଜାତ ଶିଶୁର ନିଜସ୍ୱ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବହୁତ କମ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷୀର ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ମା’ର କ୍ଷୀର ନବଜାତ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସମାନ।
ମା’ର କ୍ଷୀରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧ରୁ ୭ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ବ୍ରେଷ୍ଟଫିଡିଂ ୱିକ୍ର ଆରମ୍ଭ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମା’ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଯେ, ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ମା’ର କ୍ଷୀର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ମା’ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପାଉଡର ମିଲ୍କ କିମ୍ବା ଫର୍ମୁଲା ମିଲ୍କ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଶିଶୁକୁ ମା’ର କ୍ଷୀରରେ ମିଳୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଉପାଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଳିନପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ପାଇଁ ମା’ର କ୍ଷୀର କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ?
ବ୍ରେଷ୍ଟଫିଡିଂ ୱିକ୍ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା:
ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧ରୁ ୭ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ‘ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଲାୟନ୍ସ ଫର୍ ବ୍ରେଷ୍ଟଫିଡିଂ ଆକ୍ସନ୍’, ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ UNICEF ସହ ମିଶି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଗଠନର ଏହି ସପ୍ତାହ ଆୟୋଜନରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଥିମ୍ ଚୟନ କରାଯାଏ।
ଏହା ସହ ମା’ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହା କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ଆୟୁର୍ବେଦ କ’ଣ କହେ:
ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କ କିପରି କାମ କରେ, ତାହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ଏହା ଯେତିକି ସାଧାରଣ ଲାଗେ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସେତେକି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବଦଳୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ଏହା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବା ସମୟରେ ଏହାର ଗଠନ (କମ୍ପୋଜିସନ୍) ବଦଳିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଶିଶୁର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ମା’ର କ୍ଷୀର ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଥାଏ।
ବିଶେଷକରି କୋଲୋଷ୍ଟ୍ରମ୍ରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ରହିଥାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମା’ଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଇତିହାସରୁ ଆସିଥାଏ।
ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବଂଶାନୁଗତ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ପୂରା ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ।
ଶିଶୁଠାରୁ ଦୂରରେ ରହେ ଏହି ସମସ୍ୟା:
ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ କେବଳ ମା’ର କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା ଶିଶୁମାନେ ଡାଇରିଆ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ରୋଗରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତି।
ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଶିଶୁର ନିଜସ୍ୱ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ, ତା’ ପାଇଁ ମା’ର କ୍ଷୀର ପ୍ରାୟତଃ ସୁରକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ।
ଶିଶୁ ଏବଂ ମା’ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳେ ଲାଭ:
ଏହାର ଲାଭ ଉଭୟ ପଟରେ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ପ୍ରସବ ପରେ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
କେବେ କେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ହର୍ମୋନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଟେ।
ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ମା’ଙ୍କଠାରେ ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସର, ଓଭାରିଆନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଟାଇପ୍-୨ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ହୃଦ୍ରୋଗର ଝୁମ୍ପ ମଧ୍ୟ କମିପାରେ।
ଏହା ଏକ ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା, ଯାହା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଠିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ବାହାରେ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ।
ଏଥିପାଇଁ ସବୁକିଛି ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ମା’ ଠିକ୍ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବେ କିମ୍ବା କେବଳ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।
ଯେତେବେଳେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଲ୍ୟାଚ୍ (ଶିଶୁ ମୁହଁରେ ନିପଲ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା) ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହା ଶିଶୁର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନର ଲାଭ:
ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମା’ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନର ଲାଭକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ହିଁ ମା’ର କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଆହାର ଭାବେ ମନେ କରାଯାଏ।
ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ମା’ର କ୍ଷୀର ଅମୃତ ସମାନ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା **‘ରସ ଧାତୁ’**ରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ତନ୍ତୁ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି।
ମା’ଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ, ଜୀବନଶୈଳୀ, ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶରୀରର ଦୋଷ (ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ)ର ପ୍ରଭାବ ମା’ର କ୍ଷୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଡାକ୍ତର ଚଞ୍ଚଳ ଶର୍ମାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପିଅନ୍ତି, ତାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ତର, ମନୋଭାବ ଏବଂ କ୍ଷୀର ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସବ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଏବଂ କ୍ଷୀରର ପ୍ରବାହ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।