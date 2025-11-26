ସୁନା ଅପେକ୍ଷା କସ୍ତୁରୀର ଦାମ୍ କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ କିପରି
ସୁନାଠାରୁ କାହିଁକି ଦାମୀ କସ୍ତୁରୀ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା ସୁନା, ହୀରା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଗୁଣ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ।
ଏହା କୌଣସି ଧାତୁ କିମ୍ବା ରତ୍ନପଥର ନୁହେଁ; ଏହା ହେଉଛି କସ୍ତୁରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଏପରି କ’ଣ ବିଶେଷ ଅଛି ଯେ ଏହାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଏ, ହେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଚମତ୍କାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି?
ଏହା କିପରି ଦେଖାଯାଏ, ଏହା କେଉଁଠାରେ ମିଳେ, ଏବଂ ଏହା ଏତେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହୁଏ? ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କସ୍ତୁରୀର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ।
କସ୍ତୁରୀ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବ:
କସ୍ତୁରୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା କୌଣସି ଗଛରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିରଳ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ପୁରୁଷ କସ୍ତୁରୀ ହରିଣରୁ ଆସିଛି।
କସ୍ତୁରୀ ହରିଣ ହିମାଳୟ, ତିବ୍ଦତ, ସାଇବେରିଆ ଏବଂ ନେପାଳର ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ଏହି କାରଣରୁ କସ୍ତୁରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି।
କସ୍ତୁରୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି:
କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଶରୀରରେ ବିଶେଷକରି ନାଭି ପାଖରେ, ଏକ ଛୋଟ, ଥଳି ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥି ଏକ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ, ଚିପ୍ଚିପ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଯାହାକୁ କସ୍ତୁରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶୁଖାଯାଏ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସଦ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଇଥିବା କସ୍ତୁରୀର ଏକ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଖିଯିବା ସହିତ, ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ନରମ, ଗଭୀର ଏବଂ ଅଧିକ ମନୋରମ ହୋଇଯାଏ।
କସ୍ତୁରୀ ଏତେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି:
କସ୍ତୁରୀ ଏହାର ଗୁଣ, ବିରଳତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବଜାର ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ, କସ୍ତୁରୀ କେବଳ ପୁରୁଷ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥାଏ।
ଗୋଟିଏ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର କସ୍ତୁରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ।
କସ୍ତୁରୀର ଅନନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଅତରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥିରକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଏକ ଅତରର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖେ। ଅତର ପୁରୁଣା ହେବା ସହିତ, କସ୍ତୁରୀ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କସ୍ତୁରୀର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। କସ୍ତୁରୀ କେବଳ ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ନୁହେଁ; ଏହା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବହନ କରେ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଟ୍ୟୁମରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ହୃଦରୋଗ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି।
ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ:
କସ୍ତୁରୀ ଆଜି ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦ ଗ୍ରାମ କସ୍ତୁରୀ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୁଏ।
କସ୍ତୁରୀ ପାଉଡର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ଅବୈଧ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା:
କସ୍ତୁରୀ ହରିଣ ଭାରତରେ ଏକ କଠିନ ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରଜାତି। ଶିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ, ଏବଂ ଅନୁମତି ବିନା କସ୍ତୁରୀ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି।