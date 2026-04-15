ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ଡିଲ୍, କାରଣ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ

ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟର ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି।

ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅବିଶ୍ୱାସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯଦିଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆମେରିକାର ଘୋର୍…

ନିମିଷକେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଲା ହସଖୁସିର ସଂସାର;…

ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଏସଏ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ଭାନ୍ସ କହିଥିଲେ: “ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆପଣ ରାତାରାତି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।”

ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କୂଟନୈତିକ ଗତିରୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା, ଯାହା ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ୨୧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆସିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, ଭାନ୍ସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ “ଆମେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଉଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ” ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କୂଟନୀତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଛି ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ କୂଟନୈତିକ ବୈଠକ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ:

ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।

ଏହାଦ୍ୱାରା ଇସଲାମାବାଦକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପଛ ଚ୍ୟାନେଲ କୂଟନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାନ୍ସ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।

ଯଦିଓ ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ବିନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।

ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ:

ଯଦିଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଇରାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ସମୃଦ୍ଧି ବିବାଦର ପ୍ରାଥମିକ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା।

ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସମାପ୍ତିକୁ ବାଧା ଦେବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ; ୱାଶିଂଟନ୍ ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧି ଉପରେ ୨୦ ବର୍ଷର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତେହେରାନ ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ “ପ୍ରତିରୋଧର ଅକ୍ଷ” ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆମେରିକାର ଘୋର୍…

ନିମିଷକେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଲା ହସଖୁସିର ସଂସାର;…

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରେଟ୍,…

ବିହାରର ୨୪ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସମ୍ରାଟ…

1 of 10,396