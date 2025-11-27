ନଭେମ୍ବର ୨୭କୁ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ‘ବ୍ଲାକ୍ ଡେ’ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା
ଆଜିର ଦିନରେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ତାରକାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା କ୍ରୀଡା ଜଗତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖକୁ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ “କଳା ଦିବସ” ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ତାରକାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା।
ଏଗାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଏହି ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟର ଫିଲ୍ ହ୍ୟୁଗ୍ସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହ୍ୟୁଗ୍ସ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ହ୍ୟୁଗ୍ସଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ବଲ୍ ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କେବେ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ପୁରା କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା।
ସେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ସିଡନୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଧିନାୟକ ଜୋହାନ ବୋଥା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ଥିଲା ଫିଲ୍ ହ୍ୟୁଗ୍ସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ହ୍ୟୁଗ୍ସ ବିଜୟ ସହିତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଥିଲା।
ଫିଲ୍ ହ୍ୟୁଗ୍ସ ମାର୍କ କସଗ୍ରୋଭଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଓପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ୨୩.୪ ଓଭରରେ ୬୧ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ମାର୍କ କସଗ୍ରୋଭ୍ ୬୮ ବଲ୍ ରୁ ୩୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନାଥନ୍ ଲିଅନ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଥିଲେ। କସଗ୍ରୋଭ୍ ଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୯ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ସେଠାରୁ ଫିଲ୍ ହ୍ୟୁଗ୍ସ କାଲମ୍ ଫର୍ଗୁସନ୍ ଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୧ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ଫର୍ଗୁସନ୍ ୪୧ଟି ବଲ୍ ରୁ ୪ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୨୮ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ।
ଟମ୍ କୁପର୍ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୪୯ତମ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଓଭର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ସିଆନ୍ ଆବୋଟ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦଶମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ହ୍ୟୁଗ୍ସ ୬୩ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ନଅଟି ଚୌକା ଥିଲା। ଓଭରର ୪୮.୩ ରେ, ଆବୋଟ୍ ଙ୍କ ବଲ ଫିଲ୍ ହ୍ୟୁଗ୍ସଙ୍କ ବେକରେ ବାଜିଥିଲା।
ହ୍ୟୁଜ୍ ତୁରନ୍ତ ତଳେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ଆବୋଟ୍ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଏହି ଉଦୀୟମାନ ତାରକାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା।
ଫିଲ୍ ହ୍ୟୁଗ୍ସ ଘଟଣା ପରେ, କ୍ରିକେଟରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲମେଟକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ “କନକସନ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍” ଭଳି ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ଫିଲ୍ ହ୍ୟୁଗ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ୨୬ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ସାତଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୧୫୩୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
୨୫ଟି ଦିନିକିଆରେ ସେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଚାରିଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୮୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟୁଗ୍ସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ତାଙ୍କର ଜର୍ସି ନମ୍ବର ୬୪କୁ ଅବସର ଦେଇଥିଲା।