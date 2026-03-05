ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେନସନ୍, ବ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ! ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ସଞ୍ଜୁ ବ୍ୟାନ୍?

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ICC ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ “ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବ୍ୟାନ୍” ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏହି ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ।

ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇପାରିବ କି:

ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମାରିବା ପରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ତଳେ ବସିଯାଇଥିଲେ।

କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ହେଲମେଟ ଫିଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ICCର “କ୍ରିକେଟ୍ ଉପକରଣର ଅପବ୍ୟବହାର” ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଆସିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ICC ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ ତାହାର କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ସାମସନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ।

ICC ନିୟମ କ’ଣ କୁହେ:

ICC ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା ୨.୨ ଅନୁଯାୟୀ, ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରିକେଟ ଉପକରଣର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ହେଲମେଟ, ବ୍ୟାଟ୍, ଷ୍ଟମ୍ପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପକରଣ ଫିଙ୍ଗିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଯଦିଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୋଧରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାବପ୍ରବଣତାରୁ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ।

ଏହି ନିୟମରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।

ସମ୍ପ୍ରତି, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓପନର ଜର୍ଜ ମୁନସେଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ଭବ।

