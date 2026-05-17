ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ କାହିଁକି କଚରା ଆମଦାନୀ କରୁଛି ସ୍ଵିଡେନ୍, ଏହାକୁ ନେଇ କ’ଣ କରେ? ଆଜି ଏଠାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମେ ୧୭-୧୮ ରେ ନିଜର ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଵିଡେନ୍ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଗୋଥେନବର୍ଗରେ ରହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ଵିଡେନ୍ ବିଦେଶରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆବର୍ଜନା କାହିଁକି ମଗାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେ କ’ଣ କରୁଛି।
Sweden Import Garbage : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱିଡେନ ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପୁଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଏହି ଦେଶକୁ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି କୂଟନୈତିକ ହଲଚଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଡେନର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସତ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରୁଛି। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ ଯାହା ପାଖରେ ନିଜର ଆବର୍ଜନା ବା କଚଡା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଳିଆ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି।
ସ୍ୱିଡେନ କାହିଁକି ଆବର୍ଜନା ଆମଦାନୀ କରେ?
ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅଳିଆ ଗଦା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱିଡେନ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆବର୍ଜନା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିବାକୁ ଏହି କଥାଟି ଟିକେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ସ୍ୱିଡେନର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା କାମ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ସ୍ୱିଡେନ ନିଜ ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ‘ୱେଷ୍ଟ-ଟୁ-ଏନର୍ଜି’ ଅର୍ଥାତ ଆବର୍ଜନାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବିଶାଳକାୟ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଜାଳେଣି ରୂପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆବର୍ଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ।
ସ୍ୱିଡେନ ନିଜ ଦେଶରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଅର୍ଥାତ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନର ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିଛି ଯେ, ସେଠାକାର ନିଜସ୍ୱ ଘରୋଇ ଆବର୍ଜନା ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱିଡେନର ରିସାଇକ୍ଲିଂ (ପୁନର୍ଚକ୍ରଣ) କ୍ଷମତା ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ, ଏହା ନିଜର ଘରୋଇ ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରାୟ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ପୁନର୍ଚକ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ କରିଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଶର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅଚଳ ହୋଇ ନବସିବେ ଏବଂ ସେଠାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱିଡେନକୁ ବାହାରୁ ଆବର୍ଜନା ମଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଶୀତଦିନେ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ ରଖିବାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ
ସ୍ୱିଡେନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୀତଦିନେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ ରଖିବା ସେଠାକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ସ୍ୱିଡେନ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଆବର୍ଜନାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ‘ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିଟିଂ ସିଷ୍ଟମ’ (ଆଞ୍ଚଳିକ ତାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା) ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଆବର୍ଜନାକୁ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାକୁ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନର ଏକ ବିଶାଳ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆବାସିକ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ପଠାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରମ ରହେ।
ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ବମ୍ପର ଉତ୍ପାଦନ
ଆବର୍ଜନାର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଘରକୁ ଗରମ ରଖିବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱିଡେନରେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର (ରିସାଇକେଲ) ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ଚୁଲି ବା ଭାଟିଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ‘ଇନସିନେରେସନ’ (ଭସ୍ମୀକରଣ) ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱିଡେନର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ।
ପାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଶର ରାସ୍ତା
ସ୍ୱିଡେନର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆବର୍ଜନାର ଶେଷ କଣିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆବର୍ଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ, ତା’ପରେ ବଳକା ରହୁଥିବା ପାଉଁଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବେକାର ଭାବି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ବଳକା ପାଉଁଶକୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଆବର୍ଜନାରୁ ରୋଜଗାରର ଦୁଇଗୁଣ ଲାଭ
ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆବର୍ଜନା ମଗାଇବା ସ୍ୱିଡେନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାକୁ ଉଭୟ ପଟରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଉଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବହୁ ପରିମାଣର ଆବର୍ଜନାକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ମଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଳିଆ ଗଦା ବା ‘ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ’ର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର ଲାଭ ହେଉଛି, ଆବର୍ଜନା ପଠାଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି କାମ ପାଇଁ ସ୍ୱିଡେନକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବୈଷୟିକ ଭାଷାରେ ‘ଟିପିଙ୍ଗ ଫିସ୍’ (Tipping Fees) କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱିଡେନକୁ ମାଗଣାରେ ଜାଳେଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ।