ଆଇରନ୍ ସହ ଜିଙ୍କ୍ ଖାଇବା କାହିଁକି ବିପଦଜନକ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ଉପାୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଭିଟାମିନ୍ D ଖାଉଛି, କିଏ ଆଇରନ୍, ତ କିଏ ଓମେଗା-୩ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶା ଅନୁସାରେ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, କ’ଣ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ସ କାମ କରୁନାହିଁ ନା ଏହାର ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି? ମୁମ୍ବାଇର ଡାକ୍ତର ବିଶାଖା ଶିବଦାସାନୀ ନିକଟରେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ନଥାଏ, ବରଂ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ନେବାରେ ଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ସକୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିଟି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ଶରୀରରେ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଜିନିଷ ଖାଲି ପେଟରେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ସମୟରେ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଶରୀର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଗ୍ଲାଇସିନେଟ୍ ନେବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ସହ ମନକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଦର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଦିନସାରାର ଥକ୍କାପଣରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ରାତି ସମୟରେ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।
ଯେଉଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ନେବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଯେମିତି କି, B-କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିଟାମିନ୍ ସକାଳେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଦିନସାରା ଶରୀରରେ ସଫୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ମାୟୋ-ଇନୋସିଟୋଲ୍, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ କରି PCOS ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଥର ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହରମୋନ୍ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜାରି ରହେ।
କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ନେଲେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ସହଜରେ ମିଶିଯାଏ। ଓମେଗା-୩କୁ ଖାଇବା ପରେ ନେଲେ ଶରୀର ଏହାକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ D3 ଏବଂ K2 ସବୁବେଳେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ନେବା ଉଚିତ୍ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପରିମାଣର ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ସ୍ନେହସାର ଥାଏ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ। CoQ10 ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ (ନାସ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ) ନେବା ଭଲ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ ରାତି ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନଜାଇମ୍ସ (Digestive enzymes) ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ନେବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ସକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ପ୍ରଭାବ କମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜିଙ୍କ୍କୁ କେବେବି ଆଇରନ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସହିତ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଶିବାରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ନେବା ଅଧିକ ଠିକ୍ ବୋଲି ମାନାଯାଏ।
ୱର୍କଆଉଟ୍ (ବ୍ୟାୟାମ) ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ପାଣି ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ନେବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହା ଶରୀରରେ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ। ସେହିପରି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର୍ ୱର୍କଆଉଟ୍ ପରେ ନିଆଯାଏ ଯେପରି ମାଂସପେଶୀର ରିକଭରୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଦରକାରୀ ପୋଷଣ ମିଳିପାରିବ।