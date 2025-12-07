ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ଦେଶରେ ଏବେ ବି ଚାଲେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜୁତି, ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଥାଏ ‘ରାମ’, କାରଣ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ଆପଣଙ୍କର…
Thailand King Ram: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସପ୍ତମ ଅବତାର ଏବଂ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ରାମରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଏକ ଲୋକକଥା ରହିଅଛି । ତେବେ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ରାମ ରାଜ୍ୟର ସଜ୍ଞା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଘଟଣାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ ।
ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଛୋଟ ଦେଶ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି । ଆଉ ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠାକାର ଚକ୍ରୀ ରାଜବଂଶର ଥାଇ ରାଜାମାନେ ରାମଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଧାର୍ମିକତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜଡିତ ବୋଲି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚକ୍ରି ରାଜବଂଶ ନିଜକୁ ରାମ ବୋଲି କହୁଛି। ଏ ସେହି ରାମ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ରୂପରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ରାଜବଂଶ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମରେ ‘ରାମ’ ବ୍ୟବହାର କରେ? ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଚକ୍ରି ରାଜବଂଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାଙ୍କୁ ରାମ ‘ଦଶମ୍’ କୁହାଯାଏ।
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାମର ଆଖ୍ୟା: ଚକ୍ରି ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ରାମ ଆଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି | ତେବେ, ରାମ ଦଶମଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦଶ ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍ରି ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ରାମ ଆଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ।
ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ ଯେ ଟାଇଟଲରେ ରାମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡିବାର କାରଣ ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ। ଏହି ରାଜବଂଶର ଷଷ୍ଠ ରାଜା ଓ୍ବାଜିରାବୁଦ୍ଧ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ରିଟେନର ଶାସକ ମାନଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଚମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ରାମଙ୍କ ସହ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡିବାର ଉପାୟ କଲେ ।
କୁହାଯାଏ ଯେ ଓ୍ବାଜିରାବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ରାମ ‘ଷଷ୍ଠ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଚକ୍ର ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ନାମରେ ରାମ ଆଖ୍ୟା ସହିତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡିବାର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ଶିରୋନାମା ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଖ୍ୟା: ଥାଇ ପରମ୍ପରାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ରି ରାଜବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ପୁଥୟୋତଫା ଚାଲୁଲୋକ ନିଜ ନା ସହ ଉପାଧି ଭାବେ ଫାନ ଦିନ ତୋନ ଯୋଡ଼ି ଥିଲେ ।
ଏହା ଏକ ଥାଇ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ପ୍ରାଥମିକ ଶାସକ’ । ଯଦି ଏହି ଆଖ୍ୟା ଜାରି ରହିଥାନ୍ତା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ‘ମଧ୍ୟମ’ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶାସକଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ‘ଶେଷ ଶାସକ’ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଧାରରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ବିଷୟ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ତାଲିକାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଐତିହାସିକମାନେ ରାଜା ନାଙ୍ଗ କ୍ଲାଓ ରତଚକନ୍ ଥି ସୈମ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଶାସକ ତୃତୀୟ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ।
ରାମ ଦଶମ ସବୁଠୁ ଧନୀ: ରାଜା ଓ୍ବାଜିରାବୁଦ୍ଧ ନିଜକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ରାମ ଷଷ୍ଠ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ରତଚକନ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ‘ହିନ୍ଦୀ-ଇଂରାଜୀ’ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏହି ଆଖ୍ୟା ଥାଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରମ୍ପରା ହୋଇଗଲା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜାଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ହେଉଛି ‘ରାମ ଦଶମ୍’ । ରାମ ଦଶମ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ‘ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସ’ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ସହ ଜଡିତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ରାମ ନବମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁମିବୋଲ୍ ଆଦୁଲ୍ୟାଦେଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମହା ଓ୍ବାଜିରାଲୋଙ୍ଗକୋର୍ନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ଦଶମ ୨୦୧୬ରୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ଅଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ୨୦୧୯ରେ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୦ ମସିହାରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ୪୩ ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର ଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଶାସକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ରାମଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସହର ଅୟୁତ୍ୟା କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଥି ସହିତ ଅୟୁତ୍ୟା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାମାତିବୋଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ରାମାଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବାଲମିକି ରାମାୟଣରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅୟୁତ୍ୟା ୧୩୫୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ସିୟା ଶାସକଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଅଛି ।