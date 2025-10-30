ବାଇକ୍ ପଛ ସିଟ୍ କାହିଁକି ଥାଏ ଉଚ୍ଚା, କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ…

ବାଇକ୍ ପଛ ସିଟ୍ କାହିଁକି ଥାଏ ଉଚ୍ଚା

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରେସିଂ ବାଇକ୍ ଅଛି ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବାଇକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବାଇକ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମାନ । ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଇକର ଗଠନ । ପ୍ରକୃତରେ, ଅଧିକାଂଶ ବାଇକ୍‌ର ପଛ ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚା ଥାଏ। ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୁଏ।

କେତେକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ବାଇକ୍‌ରେ ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ବାଇକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୋଟରସାଇକେଲ ପଛ ସିଟ୍‌କୁ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଜଣିବା ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ…

ଜରୁରୀ ବାଇକ୍ ସିଟ୍: ବାଇକ୍ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କରିଥାଏ। ଲମ୍ବା ହେଉ କି ଛୋଟ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଦୂରତା ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ, ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ସିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ, ଏହା କେତେ ଚଉଡା ଏବଂ ଉଚ୍ଚା ହେବା ଉଚିତ ତାହା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେବଳ ମାତ୍ର ଏତିକି ସୁନା କିଣି ରଖିପାରିବେ…

Nuclear Test: 30 ବର୍ଷ ପରେ ପରମାଣୁ ଟେଷ୍ଟ…

ପଛ ସିଟ୍‌ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚା: ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ବାଇକ୍‌ରେ ପଛ ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଏହି ଉଚ୍ଚା ସିଟ୍ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି।

ରାଇଡିଂ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସ: ପ୍ରକୃତରେ, ବାଇକ୍‌ର ଉଭୟ ଚକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ, ଉଭୟ ଟାୟାରର ଓଜନ ସଠିକ୍ ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ ହିଁ ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ। ପଛ ସିଟ୍‌କୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଜନ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ।

ସରଳ ଶବ୍ଦରେ, ଦୁଇଟି ଚକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦୂରତା ହେତୁ ବାଇକ୍ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମଝିରେ ଓଜନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଛ ସିଟ୍‌କୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଜନ ବାଇକ୍‌ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଏହାଛଡା ଏହା ବାଇକ୍‌ ଉପରେ ବାୟୁ ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ବାଇକ୍‌ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ।

ଉନ୍ନତ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଏବଂ ଆଘାତ ଅବଶୋଷଣ: ପଛ ସିଟ୍‌କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା । ପଛ ସିଟରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗ ସିଟରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ । ଧୂଳି, ପବନ ଏବଂ କମ୍ପନ ଆଦିରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ । ଏହାଛଡା ପଛ ସିଟ୍‌ରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଝଟ୍‌କା ବି କମ୍ ଲାଗିଥାଏ ।

 

You might also like More from author
More Stories

କେବଳ ମାତ୍ର ଏତିକି ସୁନା କିଣି ରଖିପାରିବେ…

Nuclear Test: 30 ବର୍ଷ ପରେ ପରମାଣୁ ଟେଷ୍ଟ…

ମହାଭାରତରେ ଏହି ଯୋଦ୍ଧା ମାଗିଥିଲେ ଏପରି ବର,…

ଜାଣନ୍ତି କି ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିବା ପରେ କାହିଁକି…

1 of 616