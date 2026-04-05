ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ପ୍ରଦକ୍ଷିଣାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଲାଭ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ…
ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ନା କେବେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିଥିବେ, ହେଲେ ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଏବଂ ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର, ଦେବତା କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ସ୍ମାରକୀ ଚାରିପାଖରେ ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଚାଲିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ପ୍ରଥା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ?
ପରିକ୍ରମା ବୁଝିବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଗତି କିପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ – ଈଶ୍ୱରୀୟଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ।
ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ପରିକ୍ରମା କରିବା ବୁଝାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଦା ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଏକ ଶୁଭ ଦିଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର, ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, କିମ୍ବା ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ କିମ୍ବା ପଥର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏକ ରୀତିର ପାଳନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ।
ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା (ପରିକ୍ରମା) ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଚାଲିବା ପଛରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ମହାଜାଗତିକ କ୍ରମ ପାଳନ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଲୟ ଏବଂ ସମୟ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋଲକକୁ ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି।
ତେଣୁ, ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ମହାଜାଗତିକ କ୍ରମ ସହିତ ଜଣଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଏହି ସଂଯମତା ଲାଭଦାୟକ ଶକ୍ତି, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଶୁଭତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
ଭଗବାନଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟରୁ ପରିକ୍ରମା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଭୟକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି।
ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଗତି କରିବା ଅର୍ଥ କରେ ଯେ ପବିତ୍ର ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ – ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ।
ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କେବଳ ଏକ ରୀତି ନୀତି ନୁହେଁ; ଏହା ଜଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଗତି କରିବା, ବୃତ୍ତାକାର ଗତି ଗଭୀର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି ରୀତି ଜୀବନ ଚକ୍ର – ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ – ପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୀତିର ସ୍ମରଣକାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପରିକ୍ରମାର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଚକ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ସହିତ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆତ୍ମ-ସଚେତନତା ଏବଂ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି।
ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ଶାରୀରିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମ ବାହାରେ କିଛି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ପାଆନ୍ତି: ତାହା ଈଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସହବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉ।
ପରିକ୍ରମା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ସାମୂହିକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ଗଭୀର ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।