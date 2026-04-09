DA Hike: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା; DA ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କଣ କହିଲେ ସରକାର; ଜାଣନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କି: ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି। ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବୈଠକ ଯୋଗୁଁ ଘୋଷଣା ସ୍ଥଗିତ ରହିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ଜାତୀୟ ପରିଷଦ (ସଂଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯନ୍ତ୍ରପାତି)ର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ୧୩ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ପଠାଯିବାକୁ ଥିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେଣୁ, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବୈଠକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ କେବଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିବ।

ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା: ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୫ରେ ୨୦୨୫ ପାଇଁ DA ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨ ଏପ୍ରିଲରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି, ସରକାର ୩ ଏପ୍ରିଲରେ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ DA ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍-୧୯ ସମୟରେ, ସରକାର ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ୧୭% DA ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ୨୩ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୦ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡିଏ (DA) ସଂଶୋଧନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବିଳମ୍ବ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିକଟତର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବପରି ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଏହାକୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି।

 

