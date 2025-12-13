ସିଂହ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା? ହାତୀ, ଚିତାବାଘ କିମ୍ବା ଭାଲୁ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀ କାହିଁକି ନୁହେଁ
ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ-ଭାଲୁ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀ ଥାଉ ଥାଉ ସିଂହକୁ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଭାବରେ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସିଂହ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା? ସିଂହ ବ୍ୟତୀତ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଲୁ, ଚିତା ଏବଂ ହାତୀ ଭଳି ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ନୁହଁନ୍ତି?
ଯଦି ଦେଖିବା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସିଂହକୁ ଶକ୍ତି, ସାହସ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କାରଣ କେବଳ ଏହାର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଆଚରଣ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ।
ସିଂହମାନେ ଗର୍ବ ନାମକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସିଂହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ନିଜର ଗର୍ବକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସିଂହମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି।
ସିଂହମାନେ ଲୁଚି ରହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଘାସଭୂମିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାତୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଭାଲୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଚିତା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ, କିନ୍ତୁ ସିଂହର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହାର ଗର୍ଜନ ୮-୧୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇପାରେ, ଯାହା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ।
ସିଂହ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଚତୁର ମଧ୍ୟ। ଶିକାର କରିବା ସମୟରେ, ସିଂହ ଏବଂ ସିଂହୀ ଏକାଠି ଶିକାର କରନ୍ତି। ସିଂହର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମଗ୍ର ଗର୍ବକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ସିଂହମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କାରଣ ବିନା ଶିକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ବୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ସିଂହ ଏବଂ ଚିତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଲେ, ସିଂହ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ହିଂସ୍ର ଶିକାରୀ, ଯେତେବେଳେ ଚିତା ଏକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ହରାଇଥାଏ।
ଭାଲୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଏକାକୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ, ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର କ୍ଷମତାର ଅଭାବ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।