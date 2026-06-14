ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ମଦ ବିକ୍ରି, ହେଲେ ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ମଦ ବଜାର

ଓଡିସାଭାସ୍କର: ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମଦ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଦ୍ୟପାନ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଶାର ଆଲୋକ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି।
ବଜାର ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା IWSR ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମଦ୍ୟପାନ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ; କିନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମଦ ବଜାର କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉଛି:
ମଦ ଶିଳ୍ପ ଅନେକ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା, ୟୁକେ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁବ ପିଢ଼ି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ଚାହିଦା ଦୁର୍ବଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଭାରତରେ ମଦର ଚାହିଦା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ଭାରତର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଦେଶର ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆୟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ମଦ ବଜାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ସେମାନେ ଶସ୍ତା ଉତ୍ପାଦ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମଦକୁ ବାଛିଛନ୍ତି।
IWSR ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ମୋଟ ପାନୀୟ ମଦ୍ୟପାନ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମଦ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ନଜର ଭାରତ ଉପରେ:
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମଦ୍ୟପାନ କମିବା ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରମୁଖ ମଦ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଜାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ୨୦୩୨ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ମଦ ବଜାର ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଶ୍ୱ ମଦ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି:
ଭାରତରେ ମଦ ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ହେଲେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ନିୟମ, ଉଚ୍ଚ ଟିକସ, ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନେକ ନିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ନିଷେଧ ଏବଂ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।