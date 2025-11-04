Unlucky Number: ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ କାହିଁକି ‘13’ ନମ୍ବରକୁ ଅଶୁଭ ମାନନ୍ତି? କଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଭୟଙ୍କର ସତ…

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ କାହିଁକି ‘13’ ନମ୍ବରକୁ ଅଶୁଭ ମାନନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଭୟଙ୍କର ସତ...

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୩ ସଂଖ୍ୟା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଆସିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ୧୩ ସଂଖ୍ୟାର ଭୟକୁ ତ୍ରିସ୍କାଇଡେକାଫୋବିଆ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ୧୩ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମରେ ୧୩ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଶୁଭ ମାନିବାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା କଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନ । ଟେବୁଲରେ ୧୩ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ: ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୧୨ ଜଣ ପ୍ରେରିତ। ୧୩ତମ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଯୁଡାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ  ଯୀଶୁ କୃଶବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ।

ପୂରାତନ ୟୁରୋପର ନୋର୍ସ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଥରେ ୧୨ ଜଣ ଦେବତା ବାରବଲ୍ଲାଃରେ ଏକ ଭୋଜି ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭୋଜିରେ 13 ତମ ଅତିଥି ଥିଲେ ଜଣେ କପଟୀ ଦେବତା ‘ଲୋକି’ । ଏବଂ ଲୋକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ସର୍ବପ୍ରିୟ ଦେବତା ବାଲ୍ଡର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Flying Snake: ସାବଧାନ ! ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ…

Quiz: ସେ କେଉଁ ଜୀବ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ…

ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ୧୨କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ କ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୧୨ ମାସ, ୧୨ ରାଶି ଏବଂ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଅଛି। ଏହି ସିଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆସୁଥିବା ୧୩ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ୧୩ ନମ୍ବରର ସଂଯୋଗ ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ଦିନଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିପଦର ଦିନ ପାଲଟିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡିତ।

ଏହା ସହିତ, ୧୩ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୩୦୭ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ଫିଲିପ୍ ଚତୁର୍ଥ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଇଟ୍ସ ଟେମ୍ପଲାରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗଣ ନିର୍ଯାତନା ଏହି ଦିନକୁ ଇତିହାସର ଏକ କଳା ଦିନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ୧୩ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ୧୨ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ବେଳେ, ୧୩ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

Flying Snake: ସାବଧାନ ! ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ…

Quiz: ସେ କେଉଁ ଜୀବ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ…

DSP ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମିଳେ କେତେ ଦରମା…

China Flying Car: ଚୀନର ବଡ଼ କମାଲ! ଏହି…

1 of 29,538