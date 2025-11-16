କୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ରାମାୟଣ ନୁହେଁ କେବଳ ଗୀତା ଛୁଆଁଇ ଶପଥ କରାଯାଏ, ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ
ରାମାୟଣ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଗୀତା ଛୁଆଁଇ ଶପଥ କରାଯାଏ? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କୋର୍ଟ ରୁମରେ ବିଚାରପତି ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୀତାରେ ଶପଥ କରାନ୍ତି।
ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣର ନୁହେଁ ଗୀତାର କାହିଁକି ଶପଥ ନେବାକୁ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ।
ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ସେହି ଯୁଗରେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମିଛ କହୁଥିଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ।
ଏହାକୁ ମନେ ରଖି, ସେ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରାଇବାର ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଦରବାପି ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନଗତ କରିଥିଲେ:
ମୋଗଲ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୀତାରେ ହାତ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇବା ଏକ କୋର୍ଟ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ‘ଭାରତୀୟ ଶପଥ ଆଇନ, ୧୮୭୩ ପାସ କରି ସମସ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୀତାରେ ଶପଥ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନେ କୋରାନରେ ଶପଥ କରୁଥିଲେ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ହେଲେ ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଭଳି ଦେଶର କିଛି ରାଜକୀୟ ଦରବାରରେ ଏହି ପ୍ରଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା।
ଶପଥ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା:
୧୯୬୯ ମସିହାରେ ଆଇନ କମିଶନ ତାଙ୍କର ୨୮ତମ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରି ଭାରତୀୟ ଶପଥ ଆଇନ, ୧୮୭୩ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଶପଥ ନେବାର ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ବଦଳରେ, ୧୯୬୯ ର ଶପଥ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଏକ ସମାନ ଶପଥ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।
କୋର୍ଟରେ ଶପଥ ପାଇଁ କେବଳ ଗୀତା କାହିଁକି:
ରାମାୟଣ ମହାକାବ୍ୟ ଏକ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୀତା ଉପରେ କାହିଁକି କୋର୍ଟରେ ଶପଥ ନିଆଯାଏ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି?
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ରାମାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ରାମାୟଣ ପଢ଼ି ଲୋକମାନେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଏକ ମହାକାବ୍ୟ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା କେବଳ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଣିଷମାନେ କେଉଁ ଆଚରଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ।