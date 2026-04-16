ଏହି ଦେଶରେ ରହିଛି ଲୁହରୁ ତିଆରି ହ୍ରଦ, ଏହା ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ମେଘାଳୟର ସୁନ୍ଦର ଉମିୟମ୍ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୁରାଣ କାହାଣୀ
Umiam Lake : ଉମିୟମ୍ ହ୍ରଦ, ଯାହାକୁ ‘ଲୁହର ପାଣି’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ମେଘାଳୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୂର ଏହି ହ୍ରଦ ଶିଲଂ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହା କେବଳ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଉମିୟମ୍ (Umiam) ହ୍ରଦ, ଯାହା “ଲୁହର ପାଣି” ବା “Water of Tears” ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ହ୍ରଦ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ହ୍ରଦକୁ ଲୁହ ସହିତ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଉମିୟମ୍ ହ୍ରଦର ନାମ ଏବଂ ଏହାର କାହାଣୀ
‘ଉମିୟମ୍’ ନାମଟି ଖାସି ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ଖାସି ଭାଷାରେ ‘ଉମ’ (Um) ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଣି ଏବଂ ‘ଇୟମ୍’ (iam) ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୁହ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ‘ଲୁହର ପାଣି’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ହ୍ରଦକୁ ‘ଲୁହର ପାଣି’ କହିବା ପଛରେ ଏକ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଖାସି ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ହ୍ରଦର ନିର୍ମାଣ ଦୁଃଖ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ହଜିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀଜଣକ ବହୁତ ଖୋଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖରେ ସେ ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଲୁହରୁ ଏହି ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ଏହି କାହାଣୀ ହ୍ରଦକୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ‘ବାରାପାନି’ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ବଡ଼ ପାଣି’।
ମେଘାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ
ଏହି ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଶିଲଂ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଚାରିପଟେ ସବୁଜିମା, ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାକାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ସହରର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେଇ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ହୋଇପାରେ।
ବୁଲିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି
ଉମିୟମ୍ ହ୍ରଦ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବର୍ଷା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ।