ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ କାହିଁକି ଛପାଯାଇଛି, ଅଲଗା କାହିଁକି ନୁହେଁ… ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ
ନୋଟରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଫଟୋ କେଉଁଠି ଉଠାଯାଇଥିଲା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିମର ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହି ଚିତ୍ର ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତି।
ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି କୌଣସି ଚିତ୍ର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ; ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ୧୯୪୬ ମସିହାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ କଳା-ଧଳା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏକ କ୍ରପ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶ।
ଏହି ଫଟୋଟି କେଉଁଠାରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା:
ଏହି ଫଟୋଟି ୧୯୪୬ ମସିହାରେ କୋଲକାତାର ଭାଇସରୟ ହାଉସରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଭବନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେହି ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜନେତା ଲର୍ଡ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ୱିଲିୟମ୍ ପେଥିକ୍-ଲରନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ।
ମୂଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ, ଗାନ୍ଧୀ ଏକା ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ; ସେ ପେଥିକ୍-ଲରନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ହସୁଥିଲେ, ଏବଂ ପରେ ଭାରତୀୟ ନୋଟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୂଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫରରୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ RBI ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପରିଚୟ ସେମାନଙ୍କ ଫାଇଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋଟି କାହିଁକି ବଛାଗଲା:
RBI ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ବାଛିଛି କାରଣ ଏହା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ହସକୁ କଏଦ କରିଥାଏ, ଯାହା ଶାନ୍ତି, ସରଳତା ଏବଂ କରୁଣାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ।
ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ବୈଷୟିକ: ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଏହା ନୋଟର ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନକରି ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରିକି ୱାଟରମାର୍କ ଏବଂ ନକଲି ବିରୋଧୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ।
ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ବଦଳରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା:
ଆରବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତର ବିବିଧତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ବାଛିବା ଆଞ୍ଚଳିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିର ବିକାଶ:
ଆଜିର ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ୧୯୬୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ମାରକୀ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ସେହି ନୋଟର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୁହଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
୧୯୯୬ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆରବିଆଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସିରିଜର ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ କଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ହସ ମୁହଁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଲଟିଛି।