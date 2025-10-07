ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତଥାପି ବାରମ୍ୱାର ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ କରାଯାଉଛି ଚୟନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ BCCI !
କାହିଁକି ବାରମ୍ୱାର କରାଯାଉଛି ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନେଇ ଘୂରି ବୁଲୁଛି।
ODI ଏବଂ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଆଲୋଚନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଉଛି।
ଏହି ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି।
ହର୍ଷିତଙ୍କ ଚୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ: ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ODI ଏବଂ T20 ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗିଲ୍ ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ, ଉଭୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ହର୍ଷିତ ରାଣା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତଥାପି, ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚୟନ ଅବିଶ୍ଳେଷିତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ରାଣା ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସିଜନ୍ ବିତାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକତାରେ ରାଣା କୋଲକାତାର ୨୦୨୪ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ହର୍ଷିତ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଡେବ୍ୟୁ: ରାଣା ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ତାଙ୍କର T20I ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ତାଙ୍କର ODI ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ହର୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମାତ୍ର ୩୦ ରନ ଦେଇ ୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ହର୍ଷିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ହେ ଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୨୦ ହାରରେ ୧୦ ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଛଅଟିରୁ କମ୍ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ସହିତ ୧୦ ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ବାରମ୍ବାର ଚୟନ ଉପରେ ଟ୍ରୋଲିଂ: ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚୟନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ କେକେଆର ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ହେତୁ ହର୍ଷିତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିଲଙ୍କ ପରେ ଯଦି କାହାର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗମ୍ଭୀର।
କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ କଣ ସତ୍ୟ? ହର୍ଷିତଙ୍କ ଟ୍ରୋଲିଂ କ’ଣ ଯଥାର୍ଥ? ସେ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଅପେକ୍ଷା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହର୍ଷିତଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବେଶରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ, ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ହର୍ଷିତଙ୍କ ଚୟନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ହର୍ଷିତଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ଘଟିଛି।
ଚୟନ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ: ହର୍ଷିତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେ ବୋଲିଂ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ଯେକୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ହର୍ଷିତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା, ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ବାଉନ୍ସ ବାହାର କରିବାର କ୍ଷମତା। ତଥାପି, ଏସବୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ODI ବିଶ୍ୱକପକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରାଯାଉଛି।
୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପିଚ୍ରେ ଲମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳରେ ଏପରି ବୋଲରଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ହର୍ଷିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ODI ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।