ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, କାହଁକି ଟାରିଫ ଲଗେଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନ; ଭାରତ ଚିତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରଚୁଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର!
ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ, ବିଶେଷକରି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ, ଲମ୍ବ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଆମେରିକୀୟ ଚାଉଳ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ସୂଚାଇଛନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କାହିଁକି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି…
ଭାରତର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ, ଲମ୍ବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ଏହାକୁ ଆମେରିକୀୟ ଚାଉଳଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ।
ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $୨ ରୁ $୪ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଏସୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ବିରିୟାନି ଭଳି ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଚୀନରୁ ଆସୁଥିବା ଶସ୍ତା ଧାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଡମ୍ପିଂ ମାମଲା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ଡମ୍ପିଂ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଦେଶ ନିଜ ଉତ୍ପାଦକୁ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଚାଷ କରାଯାଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୁଇସିଆନା, ଆର୍କାନସାସ, ମିସିସିପି, ମିସୌରୀ ଏବଂ ଟେକ୍ସାସ ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ। ଆର୍କାନସାସ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବବୃହତ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦକ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ । ତଥାପି, ଆମେରିକୀୟ ଚାଉଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଭାରତୀୟ ବାସୁମତୀ ସହିତ ମେଳ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏହା ଏବେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳକୁ ଡମ୍ପିଂର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି କଠୋର ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ବାସୁମତୀର କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ଆମେରିକୀୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଚାଉଳ ମହଙ୍ଗା କରିବ, ବିଶେଷକରି ବାସୁମତୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ।
ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ବ୍ୟତୀତ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଚୀନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ଚାଉଳ ଆସିଥାଏ। ଥାଇ ଜାସ୍ମିନ୍ ଚାଉଳ ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଭିଏତନାମୀୟ ଲମ୍ବା-ଦାନା ଚାଉଳ ଶସ୍ତା। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ବାସମତୀ ଚାଉଳ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ।