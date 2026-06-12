ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଇରାନ ଡିଲ’ରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ? ଜଟିଳ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚିବାରେ କଣ ବଡ଼ ବାଧା ?
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି।
US-Iran Peace Deal : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଥର କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡିଲ ବହୁତ ଜଲଦି ସେସ ହେବ ଏବଂ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଇରାନ ଏହି ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ। ଇରାନ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ‘ଫାର୍ସ’ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସେଠାକାର ନେତାମାନେ ଆମେରିକା ସହ କୌଣସି ବି ଚୁକ୍ତିର ଚିଠା (ମସୁଦା)କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବୟାନ ପଛରେ କେବଳ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାତାବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଓ ପୁରୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାର ଜ୍ଞାନ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ମେସେଜ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି।
ଇରାନ୍ ପାଖରେ ଆମେରିକୀୟ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିବାରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ
ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସିଧାସଳଖ ଇରାନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ବୁଲାଣିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଇରାନ ପକ୍ଷ ଅନେକ ସମୟରେ ‘ମେସେଞ୍ଜର’ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୁଜ୍ତବା ଖାମେନେଇଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଆସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣି ନପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଲିଫୋନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଜରିଆରେ ତେହେରାନ ପଠାଯାଏ। ଏହା ପରେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଆଲୋଚନାର ଗତି ବହୁତ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଉଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନ୍ର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ମାନିନିଏ, ତଥାପି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପାଇଁ ଅତିକମରେ ୫ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି।
ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଚିନ୍ତା
ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଏହି ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବର ଜବାବ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସହମତି ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।