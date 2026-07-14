୪ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଉନି ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ? କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାଁନ୍ତି ୨ ଦେଶ
କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ୟୁକ୍ରେନ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁଲିଆ ସ୍ୱିରିଡେନକୋଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସରକାରୀ ପୁନର୍ଗଠନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମିଳୁନି। ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରୁଷ କିମ୍ବା ୟୁକ୍ରେନ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାଲିସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି।
କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବିବାଦ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମତଭେଦ। ରୁଷ ଜାପୋରିଝିଆ ଏବଂ ଖେରସନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଡୋନବାସ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ରୁଷର ଐତିହାସିକ ଭୂମିର ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇବାକୁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ୟୁକ୍ରେନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଉପରେ ରୁଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ।
ଜେଲେନସ୍କି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଏପରି କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷର ଦଖଲ ଅଧୀନରେ ରଖିଥାଏ।
ନାଟୋ ସଦସ୍ୟତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ଆଲୋଚନାରେ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ କହିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ରୁଷ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନାଟୋରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସମାନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାମରିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହାସଲ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ବିପରୀତରେ, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟତାକୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖେ। ମସ୍କୋ ବାରମ୍ବାର ନାଟୋର ସୀମା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରକୁ ଏକ “ଲାଲ ରେଖା” ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଜୋର ଦେଇଛି।
ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରୁଷର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି:
ୟୁକ୍ରେନ ଋଷର ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର, ବନ୍ଦର ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମରିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।
ଏହାର ମନୋଭାବକୁ ନରମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କ୍ରେମଲିନ୍ ଏହାର ସାମରିକ ରଣନୀତିକୁ ତୀବ୍ର କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ରୁଷ ପୂର୍ବ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଅପରେସନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଦେବାକୁ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜେନେଭା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ହେଲେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶାନ୍ତି ଢାଞ୍ଚା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନିମୟରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସାମିଲ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।