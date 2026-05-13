ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଶତ୍ରୁତା ପଛର ୫ଟି ଅଜଣା ରହସ୍ୟ!
କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିତ କର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
କେବଳ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି: ମହାଭାରତରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ସର୍ବଦା ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଚାରି ପାଣ୍ଡବ ନୁହଁନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ଏବଂ ବୀର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଈର୍ଷା: କର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସବୁଠାରୁ ବୀର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ସର୍ବଦା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲା।
ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା: ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସାରଥିଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଅଙ୍ଗର ରାଜା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ।
ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପହାସ: ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବରରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସାରଥିଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି କହି ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୟଂବର ଜିତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରୀତିକର ଥିଲା।
ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ: ଅର୍ଜୁନ ସର୍ବଦା ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗୁରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ।
କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି: ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ମାଆ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ, କୁନ୍ତୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହତ୍ୟା ନକରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ରହିବେ।