ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ଖାମେନିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର? କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏଭଳି ରଖାଯିବ; ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ସିଆ ଇସଲାମରେ ଶବଦାହ ପରମ୍ପରା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।

ଏହା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏବଂ କବର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର।

ସିଆ ଇସଲାମରେ ଶବଦାହ ପରମ୍ପରା: ସିଆ ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶବଦାହ ରୀତିନୀତି ଶୀଘ୍ର କବର ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଶରୀରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଇ ଏକ ଧଳା କପଡାରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ କଫନ କୁହାଯାଏ। ଶବଦାହ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶବକୁ କବର ଦିଆଯାଏ।

ବିଳମ୍ବ ପଛରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା: ଖାମେନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ବିଳମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଜାରି ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏତେ ବଡ଼ ସମାବେଶ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଗୋଟିଏ ମୃତ ଶରୀରକୁ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ: ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଶରୀରର ସେଲଫ ଲାଇଫ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ପଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଧୀର ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିନା ମଧ୍ୟ, ଶରୀରକୁ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପରିବେଶରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ।

ଶରୀରକୁ ଶ୍ମଶାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷଣ: ଅନେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଶରୀରର ରକ୍ତ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫର୍ମାଲ୍ଡାଇଡ୍ ଭଳି ରାସାୟନିକ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ସହିତ ବଦଳାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାସ ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଶବକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ତଥାପି, ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସାଧାରଣତଃ ଇସଲାମିକ ପରମ୍ପରାରେ ନିନ୍ଦିତ କରାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମମିକରଣ: କିଛି ସଂସ୍କୃତି ମମିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଆସିଛି, ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ କ୍ଷୟକୁ ରୋକେ। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଦଶନ୍ଧି କିମ୍ବା ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା।

ଇସଲାମିକ ରୀତିରେ ସାଧାରଣତଃ ରାସାୟନିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଅନୁମତି ନଥିବା ହେତୁ, ଶବଗୁଡ଼ିକୁ କବର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା, ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ରଖାଯାଏ, ପଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ କିମ୍ବା ବରଫ ସହିତ ରଖାଯାଏ। ଶରୀରକୁ ଗାଧୋଇ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ପରେ, ଏହାକୁ କଫିନରେ କିମ୍ବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାହ ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତ ନହୁଏ।

 

You might also like More from author
More Stories

ତେଲ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲିଟର କ୍ଷୀରର…

AC ଚଲାଇବା ବେଳେ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି…

କେଉଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍?…

କ’ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଭୋକ କରେନି, ମଣିଷ…

1 of 25,596