IND VS WI:ପଛରେ ପଡିଗଲେ କୁଳଦୀପ; ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେଲା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ସିରିଜ, କାହିଁକି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କମିଟି
ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ସିରିଜ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛି ଭାରତ । ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଜିତି କ୍ଲିନ ସ୍ୱିପ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ।
ଆଉ ଚଳିତ ସିରିଜରେ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କୁଳଦୀପ ଯାଦବ । ପୁରା ସିରିଜରେ ସେ ୧୨ ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ କୁଳଦୀପଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ସିରିଜ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ।ଏହାପଛରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସିରିଜ କଥା ବିଚାର କରିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମୋଟ ୮ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ କୁଳଦୀପ ଯାଦବ ମୋଟ ୧୨ ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଏହି ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ସିରିଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜାଡେଜା କେବଳ ବୋଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ସନ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ୧୦୮ ରନ ଲମ୍ବା ସ୍କୋର ଦେକିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆଉ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା।
୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଙ୍ଗସରେ ୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ରୁ ୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଙ୍ଗସରେ ୩ଟି ୱିକେଟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଙ୍ଗସରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ତେବେ ଏନେଇ ଜାଡେଜା କହିଥିଲେ କି ମୁଁ କେବେ ରେକର୍ଡ ପଛରେ ଗୋଡାଇ ନାହିଁ । ମୋତେ କେବଳ ଭଲ ଖେଳିବାର ଅଛି ଭାବି ମୁଁ ଖେଳେ । ମଇଦାନର ମୁଁ ମୋର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦିଏ ।ଏହାଛଡା ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆହୁରୀ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ।
ଏହା ଆମ ଟିମର ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହାସହ ସେ କହିଥିଲେ କି ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଅବସର ପରେ ମତେ ଅଧିକ ସମୟର ବୋଲିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିିଛି । ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜାଡେଜା ୩ ଟି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ସିରିଜ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ୧୧ ଟି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛନ୍ତି ।