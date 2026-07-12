ଏହି କୁନି ଜୀବର ଅଜବ ନିଶା! ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଦେହରେ ବୋଳୁଛି ବିଷାକ୍ତ କୀଟର କେମିକାଲ୍
ପ୍ରକୃତିର ଅଜବ ଜୀବ ‘ଲିମର’: ନିଶା ସହ ପରଜୀବୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ବୋଳୁଛି କୀଟର ବିଷ
Lemur: ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଜବ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ । ସାଧାରଣତଃ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ କୁନି ଓ ସୁନ୍ଦର ଜୀବ ଅଛି ଯାହାର କାରନାମା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଚକିତ କରିଛି । ଏହି ଜୀବଟି ହେଉଛି ‘ଲିମର’ ।
ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରୀହ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଥାଏ । ଲିମରକୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ‘ମିଲିପିଡ୍’ ବା ହଜାରଗୋଡ଼ିଆ କୀଟ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ତୁରନ୍ତ ତା’ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ମନେହେବ ସେ ବୋଧହୁଏ କୀଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଏଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।
କୀଟକୁ କାମୁଡ଼ି ନିଶା କରେ ଲିମର
ଲିମର ପ୍ରଥମେ ମିଲିପିଡ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ବହୁତ ହାଲୁକା ଭାବେ କାମୁଡ଼ିବା ବା ଚିପିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଯେତେବେଳେ ମିଲିପିଡ୍ ନିଜକୁ ବିପଦରେ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ୍ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କେମିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲିମର ପାଇଁ ଏହା ଅମୃତ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କେମିକାଲ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲିମରକୁ ଏକ ହାଲୁକା ନିଶା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ । କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଆଖି ଅଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ହଜିଗଲା ଭଳି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗେ ।
ନିଶା ସହ ମିଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ‘ବଡି ସ୍ପ୍ରେ’ର ସୁରକ୍ଷା
ତେବେ ଲିମର କେବଳ ନିଶା ପାଇଁ ଏପରି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି । ମିଲିପିଡ୍ ଶରୀରରୁ କେମିକାଲ୍ ବାହାରିବା ପରେ, ଲିମର ତାହାକୁ ନିଜ ସାରା ଶରୀରରେ ବୋଳିବାକୁ ଲାଗେ । ସେ ବିଶେଷ କରି ତାର ଲୋମଶ ଚମଡ଼ା, ହାତ, ପାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ଏହି କେମିକାଲ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦିଏ ।
ମିଲିପିଡ୍ ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏହି ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ୍ ମଶା, ଓଡ଼ଶ, ଉକୁଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ପରଜୀବୀ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଲିମରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ, ତାହା ଲିମର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ‘ବଡି ସ୍ପ୍ରେ’ ଭାବେ କାମ କରେ ।
ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଫାଇଦା
ଏହି ଅଜବ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଲିମରକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରଥମତଃ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନିଶା ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାର ଶରୀର କ୍ଷତିକାରକ କୀଟପତଙ୍ଗ କାମୁଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ । ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ନିୟମ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମଣିଷ ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ମନେହୁଏ, ତାହା କେହି କେହି ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ।